Левски сменя "Л"-то (ВИДЕО)

Клубът се похвали с нова визуална идентичност

Левски продължава да празнува своята така чакана 27-а титла във футбола и да изненадва с нововъведения. 

"Сините" имат нов мажоритарен собственик в лицето на Атанас Бостанджиев, план за реконструкция на стадион "Георги Аспарухов", а вече и нова... емблема. 

Това стана ясно в публикация на сайта на тима. 

Сбор от най-добрите страни

"Новата емблема е дестилация на най-силните страни на един от най-разпознаваемите исторически модели, но по-изчистена и укрепена, за да работи едновременно с тежестта на миналото и с изискванията на всяка съвременна среда. До нея застава цялостна визуална система, включваща специално разработени шрифтове, ясно определена цветова палитра и категорични правила за използване на бранда във всеки формат – върху екипи, билети, партньорски материали, фен артикули, в социални мрежи и медии, на стадиона, както и всички останали допирни точки на клуба с неговите привърженици", пишат от клуба

"Предизвикателство се оказа премахването на „София“ и „1914“ от оригиналната емблема, защото в някои размери тези елементи бяха неразпознаваеми или нечетими. Успяхме да убедим всички, с които се срещнахме, че това не е жест на отричане, а на доверие в силата на самия символ. Едно от първите неща, които разбрахме ясно, е, че Левски е семейство и религия, а това надхвърля териториалните граници. Най-често чувахме, че Левски е вечен, а вечността не се дефинира с години. Един левскар няма нужда да обяснява откъде е и откога е. Затова търсихме символ, който казва всичко без думи и надписи. И го намерихме в историята", споделя Христо Гурцов, създател на студиото, ангажирано със задачата да изгради новата визуална система на клуба.

Снимка: levski.bg

Къде?

Новото лого ще бъде върху екипите за сезон 2027/2028 и ще бъде интегрирано постепенно във фен артикулите. 

Промяната е направена след консултация с широк кръг привърженици на клуба, представители на фен групи, сдружения и левскари, свързани по различен начин с историята и живота на Левски.

"Радвам се, че в този процес успяхме да включим възможно най-много организации и лидери на мнение от левскарската общност и се чувствам уверен, че сме се справили на ниво", добави маркетинг директорът на клуба Виктор Викторов.

Снимка: levski.bg

 
