"Домът ни бе даден под наем": Защо Везенков и Олимпиакос го повтарят от дни?

Ако искате да бъдете като Александър Везенков и Олимпиакос - актуални и щастливи шампиони на Евролигата, трябва да прочистите гърлата и силно да запеете:

"Домът ни бе даден под наем,

Те гледаха нашата гледка прегърнати,

Споделяха леглото ни един с друг..."

Изненадващо, нали?

Не и ако знаете какво влагат родният баскетболист и съотборниците му, които на 24 май триумфираха в Атина, побеждавайки Реал Мадрид драматично, в тези редове.

Песента

Първо трябва да споменем, че песента е на Катерина Лиолиу, която набира популярност в южната ни съседка след предаването "Гласът на Гърция" от 2014 г.

Баладата от 2024 г. носи изключително драматичен заряд и разказва за раздяла.

Но за Везенков и Олимпиакос тя е... още един начин да "жегнат" вечния враг Панатинайкос.

В чужда зала

Песента, в изпълнение на феновете на шампионите, стана популярна след победата над Фенербахче в полуфинала на Финалната четворка. Тази година решителните мачове в турнира се играха в Атина, но не в залата на Олимпиакос, а в тази на... вечния враг Панатинайкос.

Така триумфът на Везенков и съотборниците му бе и по-сладък! Те станаха шампиони на своеобразна вражеска територия, а "Телеком Студио" бе "пребоядисан" от зелено в червено-бяло.

Панатинайкос не успя да играе във Финалната четворка, след като загуби плейофа от Валенсия.

Самият Везенков, в компанията на своя съотборник Никола Милутинов, бяха поздравени със същия рефрен по време на посещение в заведение в часовете след финала.

А по време на празненствата на тима в Пиреа, треньорът Йоргас Барцокас дори вдигна трофея на тази мелодия.

А самата Катерина я изпълни с много плам на последното си участие, държеше потник на Олимпиакос.