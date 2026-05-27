bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

"Домът ни бе даден под наем": Защо Везенков и Олимпиакос го повтарят от дни?

Песен отпреди две години беляза триумфът в Евролигата

Instagram

Ако искате да бъдете като Александър Везенков и Олимпиакос - актуални и щастливи шампиони на Евролигата, трябва да прочистите гърлата и силно да запеете:

"Домът ни бе даден под наем,
Те гледаха нашата гледка прегърнати,
Споделяха леглото ни един с друг..."

Изненадващо, нали? 

Не и ако знаете какво влагат родният баскетболист и съотборниците му, които на 24 май триумфираха в Атина, побеждавайки Реал Мадрид драматично, в тези редове. 

Песента

Първо трябва да споменем, че песента е на Катерина Лиолиу, която набира популярност в южната ни съседка след предаването "Гласът на Гърция" от 2014 г. 

Баладата от 2024 г. носи изключително драматичен заряд и разказва за раздяла. 

Но за Везенков и Олимпиакос тя е... още един начин да "жегнат" вечния враг Панатинайкос.

В чужда зала

Песента, в изпълнение на феновете на шампионите, стана популярна след победата над Фенербахче в полуфинала на Финалната четворка. Тази година решителните мачове в турнира се играха в Атина, но не в залата на Олимпиакос, а в тази на... вечния враг Панатинайкос. 

Така триумфът на Везенков и съотборниците му бе и по-сладък! Те станаха шампиони на своеобразна вражеска територия, а "Телеком Студио" бе "пребоядисан" от зелено в червено-бяло. 

Панатинайкос не успя да играе във Финалната четворка, след като загуби плейофа от Валенсия. 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Red Duckling (@redduckling)

Самият Везенков, в компанията на своя съотборник Никола Милутинов, бяха поздравени със същия рефрен по време на посещение в заведение в часовете след финала. 

А по време на празненствата на тима в Пиреа, треньорът Йоргас Барцокас дори вдигна трофея на тази мелодия. 

А самата Катерина я изпълни с много плам на последното си участие, държеше потник на Олимпиакос.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by RedWhite.gr (@redwhite.gr)

 
Тагове:

гърция финал олимпиакос баскетбол музика евролига триумф победа Александър Везенков Катерина Лиолиу

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Кой ще вкара първи и ще видим ли дузпи във финала на Лигата на конференциите?

Кой ще вкара първи и ще видим ли дузпи във финала на Лигата на конференциите?

Левски сменя

Левски сменя "Л"-то (ВИДЕО)
Българинът, който захранва Кристъл Палас с таланти

Българинът, който захранва Кристъл Палас с таланти
Пребори се за живота си, сега иска триумф в Лайпциг

Пребори се за живота си, сега иска триумф в Лайпциг

Последни новини

Левски сменя

Левски сменя "Л"-то (ВИДЕО)
Българинът, който захранва Кристъл Палас с таланти

Българинът, който захранва Кристъл Палас с таланти
Кой ще вкара първи и ще видим ли дузпи във финала на Лигата на конференциите?

Кой ще вкара първи и ще видим ли дузпи във финала на Лигата на конференциите?

Решението е взето: ЦСКА влиза в новата ера с Христо Янев

Решението е взето: ЦСКА влиза в новата ера с Христо Янев
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV