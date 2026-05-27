"Домът ни бе даден под наем": Защо Везенков и Олимпиакос го повтарят от дни?

Ако искате да бъдете като Александър Везенков и Олимпиакос - актуални и щастливи шампиони на Евролигата, трябва да прочистите гърлата и силно да запеете:
"Домът ни бе даден под наем,
Те гледаха нашата гледка прегърнати,
Споделяха леглото ни един с друг..."
Изненадващо, нали?
Не и ако знаете какво влагат родният баскетболист и съотборниците му, които на 24 май триумфираха в Атина, побеждавайки Реал Мадрид драматично, в тези редове.
Първо трябва да споменем, че песента е на Катерина Лиолиу, която набира популярност в южната ни съседка след предаването "Гласът на Гърция" от 2014 г.
Баладата от 2024 г. носи изключително драматичен заряд и разказва за раздяла.
Но за Везенков и Олимпиакос тя е... още един начин да "жегнат" вечния враг Панатинайкос.
Песента, в изпълнение на феновете на шампионите, стана популярна след победата над Фенербахче в полуфинала на Финалната четворка. Тази година решителните мачове в турнира се играха в Атина, но не в залата на Олимпиакос, а в тази на... вечния враг Панатинайкос.
Така триумфът на Везенков и съотборниците му бе и по-сладък! Те станаха шампиони на своеобразна вражеска територия, а "Телеком Студио" бе "пребоядисан" от зелено в червено-бяло.
Панатинайкос не успя да играе във Финалната четворка, след като загуби плейофа от Валенсия.
Самият Везенков, в компанията на своя съотборник Никола Милутинов, бяха поздравени със същия рефрен по време на посещение в заведение в часовете след финала.
А по време на празненствата на тима в Пиреа, треньорът Йоргас Барцокас дори вдигна трофея на тази мелодия.
А самата Катерина я изпълни с много плам на последното си участие, държеше потник на Олимпиакос.
