bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Спорт Световен футбол

Пребори се за живота си, сега иска триумф в Лайпциг

Оливер Гласнер едва оцелява след хематом в мозъка, преди да поеме нагоре към трофеите

Пребори се за живота си, сега иска триумф в Лайпциг

Хематом в мозъка, битка за живота и начало на нов футболен път. Историята на австрийския треньор Оливер Гласнер е белязана от много трудни моменти, но и такива като приказката, написана с Кристъл Палас в Лига на Конференциите.

Да си символ на лоялност, но един миг да преобърне живота ти. Преди 15 години тежък удар в главата в мач на родния му Рийд води до мозъчен хематом, който едва не отнема живота на Оливър Гласнер.

Спешна мозъчна операция след зелена светлина на съпругата му Бетина - в същата болница, където години по-късно ще бъде спасен и животът на Кристиан Ериксен, му дава втори шанс.

Свободен от страха

Този смразяващ миг обаче бележи кариерата на Гласнер, чиято философия се основава на високия интензитет на Ралф Рангник и фразата "освободени от страха".

На 27 май 2026 някогашният защитник ще изведе Кристъл Палас в поредния си голям мач. След като пое тима, когато бе едва 15-и (10 загуби в 17 срещи) през февруари 2024, той донесе исторически първи трофеи – Купата на Футболната Асоциация и Къмюнити Шийлд.

Златната ера

А сега за втори път може да вдигне европейска купа след Лига Европа с Айнтрахт Франкфурт.

И независимо как ще завърши финалът в Лайпциг, историята за златната ера на Оливер Гласнер дълго ще бъде разказвана в Южен Лондон.

Тагове:

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Богиня под Айфеловата кула: Наоми Осака отново спира дъха!

Богиня под Айфеловата кула: Наоми Осака отново спира дъха!

Финалът на Лигата на Конференциите: Кой ще победи? (АНКЕТА)

Финалът на Лигата на Конференциите: Кой ще победи? (АНКЕТА)
Исторически финал за Кристъл Палас и Райо Валекано. Кой ще победи?

Исторически финал за Кристъл Палас и Райо Валекано. Кой ще победи?
Лудост преди финала: Масов бой в Лайпциг (ВИДЕО)

Лудост преди финала: Масов бой в Лайпциг (ВИДЕО)

Последни новини

Финалът на Лигата на Конференциите: Кой ще победи? (АНКЕТА)

Финалът на Лигата на Конференциите: Кой ще победи? (АНКЕТА)
Исторически финал за Кристъл Палас и Райо Валекано. Кой ще победи?

Исторически финал за Кристъл Палас и Райо Валекано. Кой ще победи?
Богиня под Айфеловата кула: Наоми Осака отново спира дъха!

Богиня под Айфеловата кула: Наоми Осака отново спира дъха!

Шампионската вечеря: Кого прегърна Везенков на празненството на Олимпиакос?

Шампионската вечеря: Кого прегърна Везенков на празненството на Олимпиакос?

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV