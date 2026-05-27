Пребори се за живота си, сега иска триумф в Лайпциг

Хематом в мозъка, битка за живота и начало на нов футболен път. Историята на австрийския треньор Оливер Гласнер е белязана от много трудни моменти, но и такива като приказката, написана с Кристъл Палас в Лига на Конференциите.

Да си символ на лоялност, но един миг да преобърне живота ти. Преди 15 години тежък удар в главата в мач на родния му Рийд води до мозъчен хематом, който едва не отнема живота на Оливър Гласнер.

Спешна мозъчна операция след зелена светлина на съпругата му Бетина - в същата болница, където години по-късно ще бъде спасен и животът на Кристиан Ериксен, му дава втори шанс.

Свободен от страха

Този смразяващ миг обаче бележи кариерата на Гласнер, чиято философия се основава на високия интензитет на Ралф Рангник и фразата "освободени от страха".

На 27 май 2026 някогашният защитник ще изведе Кристъл Палас в поредния си голям мач. След като пое тима, когато бе едва 15-и (10 загуби в 17 срещи) през февруари 2024, той донесе исторически първи трофеи – Купата на Футболната Асоциация и Къмюнити Шийлд.

Златната ера

А сега за втори път може да вдигне европейска купа след Лига Европа с Айнтрахт Франкфурт.

И независимо как ще завърши финалът в Лайпциг, историята за златната ера на Оливер Гласнер дълго ще бъде разказвана в Южен Лондон.