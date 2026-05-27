Българинът, който захранва Кристъл Палас с таланти

Три от откритията на Светослав Тодоров вече дебютираха в първия отбор

Да оставиш следа на Острова като футболист и да се завърнеш като треньор в един от европейските финалисти... Светослав Тодоров е единственият български специалист в една от най-силните школи на Острова – тази на Кристъл Палас.

Името на бившия национал продължава да топли сърцата на феновете на Портсмут, а магическите му изпълнения преди 20 години не са забравени. Днес обаче на преден план не е футболистът, а треньорът Тодоров, на когото са поверени младежите на Кристъл Палас.

"Всяка година ме канят да отидем в Портсмут. Тази година и синът ми осъзна какво е. Хората все още пеят името ми и връзката е много силна", споделя бившият нападател.

Бъдещи звезди

И ако преди трябваше да бележи голове, сега Светльо е в ролята на човека, който извайва бъдещите звезди на Висшата лига. Три от неговите момчета – Дийн Бенамар, Джоел Томас и Бенджамин Кейси, вече дебютираха за състава на Оливер Гласнер.

"Огромен успех за всеки един треньор е, че трима от футболистите, с които е работил, са дебютирали за първия отбор. Клубът инвестира доста сериозна сума в академията и сме в топ 3 на академиите в Южна Англия. В момента се съревноваваме с Тотнъм и Челси", обяснява Тодоров.

Светослав е юноша на Добруджа, след което минава през школата на ЦСКА. Привлечен е в Литекс през 1997 г., където бележи 34 гола в 70 мача.

Легенда на Портсмут

Следва трансфер в Уест Хем, преди Тодор да се превърне в легенда на Портсмут. Голмайстор на Чемпиъншип с 26 попадения. Носи екипите и на Уигън и Чарлтън.

След края на кариерата си работи като треньор в родния Добруджа, втория отбор на ЦСКА и Ботев Гълъбово. След това се завръща на Острова.

В 21:00 ч., пряко по bTV Action и на VOYO.BG започва финалът на Лигата на конференциите между Кристъл Палас и Райо Валекано! Очакваме ви пред екраните! 

