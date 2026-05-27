Кой ще вкара първи и ще видим ли дузпи във финала на Лигата на конференциите?

Финалът в Лигата на конференциите между Кристъл Палас и Райо Валекано обещава много емоции и футбол, който може да изненада.
И двата отбора стигнаха до финала с различен стил и различни силни страни. Англичаните разчитат на физика, бързи преходи и силна игра по фланговете, докато испанският тим впечатлява с агресивна преса и директен футбол.
Но какво ще стане във важния мач?
Срещата в Лайпциг със сигурност предизвиква сценична треска у футболисти и ръководство на двата тима. Питаме ви кой пръв ще вкара и ще преодолее напрежението?
До момента в третия по сила европейски клубен турнир не е бил печелен след изпълнение на наказателни удари.
Лигата на конференциите съществува от 2021 г. насам, а от четирите финала само този от 2023/2024, когато Олимпиакос триумфира над Фиорентина, е решаван с гол извън редовното време. Тогава Ел Кааби вкара в продълженията за 1:0.
Тази година ще видим ли дузпи?
