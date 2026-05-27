Лига на Конференциите

Кой ще вкара първи и ще видим ли дузпи във финала на Лигата на конференциите?

Финалът в Лигата на конференциите между Кристъл Палас и Райо Валекано обещава много емоции и футбол, който може да изненада. 

И двата отбора стигнаха до финала с различен стил и различни силни страни. Англичаните разчитат на физика, бързи преходи и силна игра по фланговете, докато испанският тим впечатлява с агресивна преса и директен футбол. 

Но какво ще стане във важния мач? Гледайте тази вечер, 27 май, пряко по bTV Action и на платформата VOYO.BG! Коментарното ни студио с много интересни гости и включвания от мястото на събитието е с начален час 21:00 ч.

 

Финалът на Лигата на Конференциите: Кой ще победи? (АНКЕТА)

Кой ще вкара пръв?

Срещата в Лайпциг със сигурност предизвиква сценична треска у футболисти и ръководство на двата тима. Питаме ви кой пръв ще вкара и ще преодолее напрежението?

Кой ще вкара първи на финала на Лигата на конференциите?

Ще се реши ли съдбата на трофея с дузпи?

До момента в третия по сила европейски клубен турнир не е бил печелен след изпълнение на наказателни удари. 

Лигата на конференциите съществува от 2021 г. насам, а от четирите финала само този от 2023/2024, когато Олимпиакос триумфира над Фиорентина, е решаван с гол извън редовното време. Тогава Ел Кааби вкара в продълженията за 1:0.

Тази година ще видим ли дузпи?

Ще се реши ли финалът на Лига Европа с дузпи?

Отговорите - тази вечер, пряко по bTV Action и на VOYO.BG! Започваме с коментарното ни студио в 21:00 ч.! 

