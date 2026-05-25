От Португалия: Левски привлича бразилско крило (ВИДЕО)

Левски привлича крило за 1.5 млн. евро, пишат от португалското издание Maisfutebol.

24-годишният Рейналдо, който е собственост на елитния Санта Клара, но прекара настоящия сезон под наем във вторидивизионния Шавеш, идва на "Герена".

15% от трансферните права на бразилеца, действащ основно по левия фланг, ще останат при Санта Клара.

Кариерата

Рейналдо е част от Санта Клара от 2024 г. Не успява да се наложи в отбора и е преотстъпван на Гуарани в родината си, както и на португалския Алверка.

Крилото има 6 гола и 4 асистенции в 31 мача за Шавеш във всички турнири през този сезон. Авторитетният Transfermarkt го оценява на 700 хил. евро.

Към момента Левски разполага с трима, чиято най-силна позиция е ляво крило - Евертон Бала, Армстронг Око-Флекс и Радослав Кирилов. Рейналдо може да действа и на десния фланг, където "сините" имат само един специалист - Карл Фабиен.