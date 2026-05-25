bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

От Португалия: Левски привлича бразилско крило (ВИДЕО)

Вижте колко ще струва на шампионите

От Португалия: Левски привлича бразилско крило (ВИДЕО)

Левски привлича крило за 1.5 млн. евро, пишат от португалското издание Maisfutebol.

24-годишният Рейналдо, който е собственост на елитния Санта Клара, но прекара настоящия сезон под наем във вторидивизионния Шавеш, идва на "Герена".

15% от трансферните права на бразилеца, действащ основно по левия фланг, ще останат при Санта Клара.

Кариерата

Рейналдо е част от Санта Клара от 2024 г. Не успява да се наложи в отбора и е преотстъпван на Гуарани в родината си, както и на португалския Алверка.

Крилото има 6 гола и 4 асистенции в 31 мача за Шавеш във всички турнири през този сезон. Авторитетният Transfermarkt го оценява на 700 хил. евро.

Към момента Левски разполага с трима, чиято най-силна позиция е ляво крило - Евертон Бала, Армстронг Око-Флекс и Радослав Кирилов. Рейналдо може да действа и на десния фланг, където "сините" имат само един специалист - Карл Фабиен.

Тагове:

левски португалия шавеш сините бразилец трансфер Санта Клара шампионите Рейналдо maisfutebol

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Първият автограф на Везенков: Обещавам, че ще стана суперзвезда!

Първият автограф на Везенков: Обещавам, че ще стана суперзвезда!

Спортен нюзрум, еп. 137: Александър ВЕЛИКИ и Олимп(иакос)!

Спортен нюзрум, еп. 137: Александър ВЕЛИКИ и Олимп(иакос)!

"Бангаранга" за Везенков и Олимпиакос. Как го поздрави DARA?
Игрите на допинга: Антъни Иванов - без рекорд, но със $175 000 (ВИДЕО)

Игрите на допинга: Антъни Иванов - без рекорд, но със $175 000 (ВИДЕО)
Преди триумфа на Везенков: Футболен бос и племенникът на премиера се сбиха (ВИДЕО)

Преди триумфа на Везенков: Футболен бос и племенникът на премиера се сбиха (ВИДЕО)

Последни новини

Испания атакува световната титла без играч от Реал Мадрид

Испания атакува световната титла без играч от Реал Мадрид
Преди триумфа на Везенков: Футболен бос и племенникът на премиера се сбиха (ВИДЕО)

Преди триумфа на Везенков: Футболен бос и племенникът на премиера се сбиха (ВИДЕО)
Първа СНИМКА от Саша Везенков след триумфа!

Първа СНИМКА от Саша Везенков след триумфа!

Спортен нюзрум, еп. 137: Александър ВЕЛИКИ и Олимп(иакос)!

Спортен нюзрум, еп. 137: Александър ВЕЛИКИ и Олимп(иакос)!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV