Лудогорец пазарува от Дейвид Бекъм

Лудогорец насочва поглед към клуба на Дейвид Бекъм. Шампионите набелязаха футболист на Интер Маями за заместник на продадения на аржентинския Тайерес Рик Джонатан.

Колумбиецът Емерсон Родригес е собственост на американския тим. През есента обаче 24-годишното крило игра като преотстъпен във Вашку да Гама (21 мача, 2 гола, една асистенция).

Играчът вече не попада в плановете на гранда от Рио де Жанейро. Той ще бъде върнат на Интер Маями, за да се спестят средства за наема и заплатите му за следващите 6 месеца, които са в размер на близо 250 000 евро. Детайлите съобщава бразилският журналист Вене Касагранде.

Ако се стигне до сделка, Родригес ще премине като преотстъпен в Лудогорец. В Разград вече играят двама бивши футболисти на Вашку да Гама - Руан Секо и Ерик Маркус. Последният е собственост на бразилците, но в договора има опция за откупуване.

