Стилиян Петров: Принц Уилям писа. Покани ме на парти (ВИДЕО)

Стилиян Петров безспорно бе сред най-щастливите от триумфа на Астън Вила в Лига Европа.

Бившият капитан на националния тим изгледа отблизо победата на англичаните над Фрайбург на финала в Истанбул, а след това... получи предложение, на което няма как да откажеш. Ако изберем да се доверим на неговите думи.

Българинът бе специален гост в студиото на TNT.

Съобщението

След награждаването Стан проверяваше телефона си в ефир.

"Пристигат поздрави?", поинтересува се партньорката му в ефир Линдзи Хипгрейв.

"Беше готино съобщение. От Принца е, така че трябваше да отговоря. Каза ми къде е партито по-късно", засмя се Петров.

Самият британски престолонаследник принц Уилям бе на стадиона, за да подкрепя своя любим клуб Астън Вила. Той дори се разплака от радост след триумфа.

Стилиян в Астън Вила

Петров игра за Астън Вила в периода 2006-2013 г.

Той има 2019 мача, в които вкара 12 гола и направи 15 асистенции, като имаше период, в който носеше и капитанската лента на един от емблематичните клубове в Англия.

Ръководството на Астън Вила пък бе плътно до него по време на тежката битка с левкемията, която той спечели.

В Истанбул Стилиян бе посрещнат с овации, а феновете не пропуснаха да се снимат с него!