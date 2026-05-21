bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Лига Европа

Стилиян Петров: Принц Уилям писа. Покани ме на парти (ВИДЕО)

Шегите след успеха на Астън Вила са за сметка на... престолонаследника

Стилиян Петров: Принц Уилям писа. Покани ме на парти (ВИДЕО)

Стилиян Петров безспорно бе сред най-щастливите от триумфа на Астън Вила в Лига Европа. 

Бившият капитан на националния тим изгледа отблизо победата на англичаните над Фрайбург на финала в Истанбул, а след това... получи предложение, на което няма как да откажеш. Ако изберем да се доверим на неговите думи. 

Българинът бе специален гост в студиото на TNT. 

Астън Вила разпиля Фрайбург и ликува в Лига Европа (ВИДЕО)

Съобщението

След награждаването Стан проверяваше телефона си в ефир.

"Пристигат поздрави?", поинтересува се партньорката му в ефир Линдзи Хипгрейв. 

"Беше готино съобщение. От Принца е, така че трябваше да отговоря. Каза ми къде е партито по-късно", засмя се Петров. 

Самият британски престолонаследник принц Уилям бе на стадиона, за да подкрепя своя любим клуб Астън Вила. Той дори се разплака от радост след триумфа. 

Стилиян в Астън Вила

Петров игра за Астън Вила в периода 2006-2013 г. 

Той има 2019 мача, в които вкара 12 гола и направи 15 асистенции, като имаше период, в който носеше и капитанската лента на един от емблематичните клубове в Англия. 

Ръководството на Астън Вила пък бе плътно до него по време на тежката битка с левкемията, която той спечели. 

В Истанбул Стилиян бе посрещнат с овации, а феновете не пропуснаха да се снимат с него! 

Снимка: Reuters

 
Тагове:

финал астън вила стилиян петров лига европа принц уилям

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Епизод 3: Sweet Caroline

Епизод 3: Sweet Caroline
Емилиано Мартинес пред bTV: Ще умра на терена за своите съотборници! (ВИДЕО)

Емилиано Мартинес пред bTV: Ще умра на терена за своите съотборници! (ВИДЕО)
Две коренно различни школи на ринга на ELITBET MAX FIGHT 65

Две коренно различни школи на ринга на ELITBET MAX FIGHT 65

Унай Емери пред bTV: За триумф в Лига Европа ти трябват клуб, фенове, футболисти (ВИДЕО)

Унай Емери пред bTV: За триумф в Лига Европа ти трябват клуб, фенове, футболисти (ВИДЕО)

Последни новини

live
НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 136: В София са Купата, шампионът и

НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 136: В София са Купата, шампионът и "Евровизия"!
Емилиано Мартинес пред bTV: Ще умра на терена за своите съотборници! (ВИДЕО)

Емилиано Мартинес пред bTV: Ще умра на терена за своите съотборници! (ВИДЕО)
Две коренно различни школи на ринга на ELITBET MAX FIGHT 65

Две коренно различни школи на ринга на ELITBET MAX FIGHT 65

Епизод 3: Sweet Caroline

Епизод 3: Sweet Caroline
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV