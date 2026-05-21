Стилиян Петров: Принц Уилям писа. Покани ме на парти (ВИДЕО)

Стилиян Петров безспорно бе сред най-щастливите от триумфа на Астън Вила в Лига Европа.
Бившият капитан на националния тим изгледа отблизо победата на англичаните над Фрайбург на финала в Истанбул, а след това... получи предложение, на което няма как да откажеш. Ако изберем да се доверим на неговите думи.
Българинът бе специален гост в студиото на TNT.
След награждаването Стан проверяваше телефона си в ефир.
"Пристигат поздрави?", поинтересува се партньорката му в ефир Линдзи Хипгрейв.
"Беше готино съобщение. От Принца е, така че трябваше да отговоря. Каза ми къде е партито по-късно", засмя се Петров.
Самият британски престолонаследник принц Уилям бе на стадиона, за да подкрепя своя любим клуб Астън Вила. Той дори се разплака от радост след триумфа.
Петров игра за Астън Вила в периода 2006-2013 г.
Той има 2019 мача, в които вкара 12 гола и направи 15 асистенции, като имаше период, в който носеше и капитанската лента на един от емблематичните клубове в Англия.
Ръководството на Астън Вила пък бе плътно до него по време на тежката битка с левкемията, която той спечели.
В Истанбул Стилиян бе посрещнат с овации, а феновете не пропуснаха да се снимат с него!