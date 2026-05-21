Две коренно различни школи на ринга на ELITBET MAX FIGHT 65

ELITBET MAX FIGHT 65 продължава да подрежда една от най-интересните си бойни карти до момента, а на 29 май в зала „С.И.Л.А.“ в Пловдив феновете ще видят сблъсък между две различни поколения, два различни стила и две школи с международно присъствие.

В супер полусредна категория до 77 килограма, по правилата на К-1 и в рамките на 3 рунда по 3 минути, 21-годишният български талант Васил Христов ще се изправи срещу коравия румънски професионалист Робърт Бадила в двубой от основната карта.

Васил Христов влиза в третото си професионално участие във веригата с перфектен актив от 2 победи в 2 мача и с нарастващо внимание към името си след впечатляващото представяне на MAX FIGHT 64.

Българска сила

Тогава представителят на Warrior Fight Club приключи Денис Милев още в първата минута след висок ритник и последвала комбинация, която доведе до два нокдауна и категорична победа. Именно това представяне премести младия варненец от подгряващите двубои към основната карта на организацията – признание, което рядко идва толкова рано в професионалния път на боец. Дебютът му пък бе на MAX FIGHT 58, когато с единодушно решение надделя над Стоян Петров.

Републиканският шампион по К-1 от Варна е един от най-перспективните млади бойци в България и част от академията на Делян Славов – треньорът, изградил и звездата на GLORY Теодор Христов. Любопитното е, че Теодор и Васил този път ще имат удоволствието и честта да се бият в една вечер за една и съща организация.

На едва 21 години Васил Христов вече демонстрира стил, който се отличава с дисциплина, контрол на темпото и търпение – качества, които рядко се срещат при толкова млад състезател. След серия от контузии, които временно забавят развитието му, той се завръща по-зрял, по-спокоен и с ясно изразено желание да се изправя срещу по-опитни противници.

Румънски противник

От другата страна на ринга ще застане корав румънски боец с професионална визитка в К1 и ММА. Робърт Бадила идва в Пловдив със сериозен международен опит, професионална статистика 4 победи и 2 загуби в К-1, както и 1 победа и 1 загуба в ММА.

26-годишният боец от Бакъу е част от Respect GYM Bacau и международно познатата школа на Флорин Лупу. Бадила е републикански шампион, активен професионалист в кикбокса и ММА и състезател, участвал на галавечери като PRO Fight League и Hungry Wolves. Той тренира бойни спортове още от тийнейджърска възраст и е известен със своя агресивен стил, тежки удари и постоянен натиск напред. Самият Бадила определя легендата Бадър Хари като свой идол – нещо, което ясно личи и в поведението му на ринга.

Сблъсъкът между Васил Христов и Робърт Бадила противопоставя не само младост срещу опит, но и два различни подхода към битката. Българинът е обратен гард, висок 186 сантиметра, боец, който предпочита да изчаква, да чете съперника и да наказва грешките му с прецизни контраатаки. Румънецът е прав гард, по-нисък и по-компактен състезател, който влиза директно в размяната и търси натиск от първата секунда. Това прави двубоя една от най-интригуващите срещи в програмата на MAX FIGHT 65.

Интересът към Васил Христов расте с всяко негово участие във веригата. Причината не е само в нокаутите или победите, а в начина, по който подхожда към спорта. В ера, в която повечето бойци прекарват часове в анализи на съперниците си, Христов остава фокусиран единствено върху собственото си развитие и върху указанията на треньорския си щаб. Спокойствието, дисциплината и увереността му вече правят впечатление както на феновете, така и на хората в бойния спорт.

На 29 май в зала „С.И.Л.А.“ в Пловдив той ще направи следващата крачка в кариерата си срещу съперник, който няма да му подари нито секунда спокойствие. Робърт Бадила идва в България за победа, а Васил Христов излиза в най-сериозното предизвикателство в професионалния си път до момента. Един млад български талант срещу корав румънски професионалист. Две бойни школи с международно име. Един ринг. MAX FIGHT 65.

Гледайте гала вечерта пряко по bTV Action и VOYO.BG на 29 май.