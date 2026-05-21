Епизод 3: Sweet Caroline

Целият футболен свят чака да разбере кой ще бъде новият носител на Лига Европа!

В Истанбул всичко вървеше по вода. Буквално! Още от сутринта дъждовни облаци обвзеха най-големия град в Турция.

Това не попречи на хилядите привърженици и на двата отбора да изпълнят улиците на Истанбул.

Шоу на "Бешикташ Парк"

Ние обаче се запътваме към стадиона, защото там ни очакват много интересни събеседници.

Легенди като Марсел Десаи, Фернандо Йоренте, Лий Хендри и Ихлан Мансъз застанаха пред камерата на bTV, за да говорят за втория най-престижен европейски клубен турнир в Европа.

Без съмнение, двете агитки направиха невероятно шоу по трибуните. Въпреки че Астън Вила поведе с 2:0, феновете на Фрайбург не спряха да подкрепят своя отбор.

Победа за Астън Вила

В крайна сметка Вила изигра един от най-добрите си мачове през сезона и спечели с 3:0. А Унай Емери увековечи името си, след като спечели пети трофей от Лига Европа.

Един от най-емоционалните хора по трибуните бе Стилиян Петров, който изгледа отблизо успеха на бившия си отбор.

44 години след последния си европейски триумф Астън Вила отново е на върха. А песента "Sweet Caroline" ще звучи от Истанбул до Бирмингам!

Песента на Нийл Даймънд е емблематична за феновете на Вила и със сигурност в следващите дни ще гледаме много видеа в социалните мрежи с нея.

Статистики за двубоя от Лига Европа между ШК Фрайбург и Астън Вила