Футбол Лига Европа

Епизод 3: Sweet Caroline

Астън Вила е новият носител на трофея в Лига Европа

Епизод 3: Sweet Caroline
Reuters

Целият футболен свят чака да разбере кой ще бъде новият носител на Лига Европа!

В Истанбул всичко вървеше по вода. Буквално! Още от сутринта дъждовни облаци обвзеха най-големия град в Турция.

Това не попречи на хилядите привърженици и на двата отбора да изпълнят улиците на Истанбул.

Шоу на "Бешикташ Парк"

Епизод 1: Футбол край Босфора

Ние обаче се запътваме към стадиона, защото там ни очакват много интересни събеседници.

Легенди като Марсел Десаи, Фернандо Йоренте, Лий Хендри и Ихлан Мансъз застанаха пред камерата на bTV, за да говорят за втория най-престижен европейски клубен турнир в Европа.

Без съмнение, двете агитки направиха невероятно шоу по трибуните. Въпреки че Астън Вила поведе с 2:0, феновете на Фрайбург не спряха да подкрепят своя отбор.

Победа за Астън Вила

Епизод 2: 60 километра кабели (ВИДЕО)

В крайна сметка Вила изигра един от най-добрите си мачове през сезона и спечели с 3:0. А Унай Емери увековечи името си, след като спечели пети трофей от Лига Европа.

Един от най-емоционалните хора по трибуните бе Стилиян Петров, който изгледа отблизо успеха на бившия си отбор.

44 години след последния си европейски триумф Астън Вила отново е на върха. А песента "Sweet Caroline" ще звучи от Истанбул до Бирмингам!

Песента на Нийл Даймънд е емблематична за феновете на Вила и със сигурност в следващите дни ще гледаме много видеа в социалните мрежи с нея.

Астън Вила разпиля Фрайбург и ликува в Лига Европа (ВИДЕО)

 

Статистики за двубоя от Лига Европа между ШК Фрайбург и Астън Вила

ШК Фрайбург
ШК Фрайбург
0 : 3
Астън Вила
Астън Вила
51%
Притежание на топката
49%
3
Точни удари
11
1
Неточни удари
6
20
Опасни атаки
40
15
Нарушения
15
1
Корнери
8
5
Засади
2
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион:

Състави

1
17 28 3 29
8 27
19 44 32
31
11
7 27 10
3 8
2 4 14 12
23
Ноа Атуболу 1 Ноа Атуболу
Лукас Кюблер 17 Лукас Кюблер
Матиас Гинтер 28 Матиас Гинтер
Филип Лиенхарт 3 Филип Лиенхарт
Филип Треу 29 Филип Треу
Максимилиан Егещайн 8 Максимилиан Егещайн
Николас Хьофлер 27 Николас Хьофлер
Ян-Никлас Бесте 19 Ян-Никлас Бесте
Йохан Манзамби 44 Йохан Манзамби
Винченцо Грифо 32 Винченцо Грифо
Игор Матович 31 Игор Матович
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Мати Кеш 2 Мати Кеш
Езри Конса 4 Езри Конса
Пау Торес 14 Пау Торес
Лукас Дигне 12 Лукас Дигне
Виктор Линдельоф 3 Виктор Линдельоф
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Джон Макгин 7 Джон Макгин
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Емилиано Буендия 10 Емилиано Буендия
Оли Уоткинс 11 Оли Уоткинс
Тагове:

футбол финал турция астън вила стилиян петров лига европа фрайбург победа унай емери истанбул бешикташ

