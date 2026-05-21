Епизод 3: Sweet Caroline

Целият футболен свят чака да разбере кой ще бъде новият носител на Лига Европа!
В Истанбул всичко вървеше по вода. Буквално! Още от сутринта дъждовни облаци обвзеха най-големия град в Турция.
Това не попречи на хилядите привърженици и на двата отбора да изпълнят улиците на Истанбул.
Ние обаче се запътваме към стадиона, защото там ни очакват много интересни събеседници.
Легенди като Марсел Десаи, Фернандо Йоренте, Лий Хендри и Ихлан Мансъз застанаха пред камерата на bTV, за да говорят за втория най-престижен европейски клубен турнир в Европа.
Без съмнение, двете агитки направиха невероятно шоу по трибуните. Въпреки че Астън Вила поведе с 2:0, феновете на Фрайбург не спряха да подкрепят своя отбор.
В крайна сметка Вила изигра един от най-добрите си мачове през сезона и спечели с 3:0. А Унай Емери увековечи името си, след като спечели пети трофей от Лига Европа.
Един от най-емоционалните хора по трибуните бе Стилиян Петров, който изгледа отблизо успеха на бившия си отбор.
44 години след последния си европейски триумф Астън Вила отново е на върха. А песента "Sweet Caroline" ще звучи от Истанбул до Бирмингам!
Песента на Нийл Даймънд е емблематична за феновете на Вила и със сигурност в следващите дни ще гледаме много видеа в социалните мрежи с нея.