Наско Сираков: Няма преговори, няма банкови гаранции

Спекулациите обслужват сензационни заглавия и целят да подведат феновете на Левски

Президентът на Левски Наско Сираков отрече слуховете, че е близо до сделка за мажоритарния пакет акции на клуба. Голмайстор №1 в историята на "сините" е категоричен, че няма нито споразумение, нито банкова гаранция, нито преговори по конкретна оферта.

Обръщението на Сираков

Във връзка с поредната вълна от публикации, в които се говори за "финализирани сделки", "непосредствена смяна на собствеността" и се цитират анонимни "източници, близки до преговорите", съм длъжен да внеса яснота.

Към настоящия момент няма подписано споразумение за прехвърляне на акции на ПФК "Левски", няма взето решение за промяна в собствеността, не е представяна банкова гаранция и не се водят преговори по конкретна оферта.

Веласкес пред Marca: Левски е клубът с най-много фенове в България

Спекулациите по темата обслужват единствено интереса на сензационни заглавия и целят да подведат привържениците на "Левски".

Не коментирам всеки слух

По правило не коментирам всеки слух, но в случая се внушава наличие на решения и договорки дни преди рестарта на футболното първенство и се чувствам длъжен да ги опровергая категорично.

Искам да бъда пределно ясен и по още една тема: В "Левски" последователно работим за привличането на сериозен стратегически инвеститор и няма да спрем да правим постъпки в тази посока. Подобни разговори са се водили и могат да се водят и занапред.

Тити за акциите: С Наско имахме 6,50 лв. в джоба, но направихме нещо гениално (ВИДЕО)

Всяка реална промяна в структурата на собствеността ще бъде обявена официално, след финализиране на всички необходими договорености и при спазване на действащото законодателство и футболните регулации. Първи за това ще научат привържениците на "Левски" чрез официалните канали на клуба.

Открито и навреме

Призовавам медиите да подхождат по-отговорно към темите, свързани с бъдещето на "Левски". Благодарен съм за интереса, но вярвам, че той трябва да бъде съпроводен и с нужното уважение към фактите.

Благодаря и на всички левскари за вниманието, търпението и загрижеността. Уверявам ви, че всяка важна стъпка за развитието на "Левски" ще бъде обявявана открито, навреме и единствено по официален път."

Най - важното

Оферта като никоя друга! Предлагат Лада и картофи за Босна - Италия от... балкон?

Оферта като никоя друга! Предлагат Лада и картофи за Босна - Италия от... балкон?

Колелото на

Колелото на "късмета": Шампион в MotoGP се преби от радост (ВИДЕО)
Сикрет Сървис притеснени заради внуците на Тръмп и Тайгър Уудс

Сикрет Сървис притеснени заради внуците на Тръмп и Тайгър Уудс

Безмилостен на финала! Иван Иванов триумфира в Тарагона (ВИДЕО)

Безмилостен на финала! Иван Иванов триумфира в Тарагона (ВИДЕО)
Стилияна Николова спечели сребро на Световната купа в София

Стилияна Николова спечели сребро на Световната купа в София

Последни новини

НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 122: България цяла сега нази гледа!

НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 122: България цяла сега нази гледа!

Колелото на

Колелото на "късмета": Шампион в MotoGP се преби от радост (ВИДЕО)
Сикрет Сървис притеснени заради внуците на Тръмп и Тайгър Уудс

Сикрет Сървис притеснени заради внуците на Тръмп и Тайгър Уудс

Оферта като никоя друга! Предлагат Лада и картофи за Босна - Италия от... балкон?

Оферта като никоя друга! Предлагат Лада и картофи за Босна - Италия от... балкон?

