Веласкес пред Marca: Левски е клубът с най-много фенове в България

16 години чакане, 9 точки преднина, 9 кръга до края...

Треньорът на Левски Хулио Веласкес, говори ексклузивно пред радио „Marca“ и предаването Marcador Internacional за историческата възможност пред „сините“ да сложат край на 16-годишната суша без шампионска титла.

„За момента всичко се получава много добре. Отборът играе силно и се намираме в положителна динамика, но остават още девет мача.“

Испанският наставник призна, че конкуренцията с Лудогорец – абсолютния доминатор с 14 поредни титли – не е лесна:

„Това е клуб с много по-голям бюджет, който редовно се състезава в Европа. Не е лесно да се мерим с тях.“

Треньорът на Берое: Не ни зачетоха чист гол!

Въпреки това, Левски води с 9 точки аванс и показва впечатляващо израстване:

„За реалността в България това е нещо изключително.“

Веласкес пое отбора през януари 2025 г. Отборът премина от борба за участие в европейски турнири до второ място – най-доброто от девет години.

„Поехме отбора в трудна ситуация, но успяхме да стигнем до второто място и да се класираме за Европа. Тази година нещата се развиват по блестящ начин.“

Испанецът подчерта страстта на феновете и силата на домакинската атмосфера:

„Левски е клубът с най-много фенове в страната. Горещата атмосфера на стадион „Георги Аспарухов“ кара всеки съперник да усеща тежестта на гостуването.“

ЦСКА - Левски на Светли понеделник

Лятото в Европа донесе ценен опит срещу Брага и АЗ Алкмаар:

„Това беше страхотен урок и опит за всички ни.“

Отличната работа на Веласкес бе възнаградена с нов договор до 2028 г.: „Решихме, че е настъпил моментът да положим основите на този проект.“

На 44 години с международна кариера в Реал Сарагоса, Реал Бетис и Удинезе, Веласкес явно е готов за историческа задача – да върне Левски на върха на българския футбол.

Празник на
Тагове:

левски европа фенове титла лудогорец шампиони хулио веласкес доминация

Най - важното

Беше милионер... а в сметката му останаха 6 евро

Беше милионер... а в сметката му останаха 6 евро
Ансамбълът ни е №1 с пет топки в София

Ансамбълът ни е №1 с пет топки в София
И Тервел Пулев ще бъде част от ELITBET Max Fight 64

И Тервел Пулев ще бъде част от ELITBET Max Fight 64
Татко Гатузо: Успокой се, любов моя, моят Рино живее за Италия!

Татко Гатузо: Успокой се, любов моя, моят Рино живее за Италия!

Последни новини

Татко Гатузо: Успокой се, любов моя, моят Рино живее за Италия!

Татко Гатузо: Успокой се, любов моя, моят Рино живее за Италия!
60 години Красимир Балъков!

60 години Красимир Балъков!
Фен продава къщата си, за да гледа Англия на Мондиала

Фен продава къщата си, за да гледа Англия на Мондиала
Арина Сабаленка забрави как се губи (ФАКТФАЙЛ)

Арина Сабаленка забрави как се губи (ФАКТФАЙЛ)
