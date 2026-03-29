Веласкес пред Marca: Левски е клубът с най-много фенове в България

Треньорът на Левски Хулио Веласкес, говори ексклузивно пред радио „Marca“ и предаването „Marcador Internacional“ за историческата възможност пред „сините“ да сложат край на 16-годишната суша без шампионска титла.

„За момента всичко се получава много добре. Отборът играе силно и се намираме в положителна динамика, но остават още девет мача.“

Испанският наставник призна, че конкуренцията с Лудогорец – абсолютния доминатор с 14 поредни титли – не е лесна:

„Това е клуб с много по-голям бюджет, който редовно се състезава в Европа. Не е лесно да се мерим с тях.“

Въпреки това, Левски води с 9 точки аванс и показва впечатляващо израстване:

„За реалността в България това е нещо изключително.“

Веласкес пое отбора през януари 2025 г. Отборът премина от борба за участие в европейски турнири до второ място – най-доброто от девет години.

„Поехме отбора в трудна ситуация, но успяхме да стигнем до второто място и да се класираме за Европа. Тази година нещата се развиват по блестящ начин.“

Испанецът подчерта страстта на феновете и силата на домакинската атмосфера:

„Левски е клубът с най-много фенове в страната. Горещата атмосфера на стадион „Георги Аспарухов“ кара всеки съперник да усеща тежестта на гостуването.“

Лятото в Европа донесе ценен опит срещу Брага и АЗ Алкмаар:

„Това беше страхотен урок и опит за всички ни.“

Отличната работа на Веласкес бе възнаградена с нов договор до 2028 г.: „Решихме, че е настъпил моментът да положим основите на този проект.“

На 44 години с международна кариера в Реал Сарагоса, Реал Бетис и Удинезе, Веласкес явно е готов за историческа задача – да върне Левски на върха на българския футбол.