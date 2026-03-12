bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тити за акциите: С Наско имахме 6,50 лв. в джоба, но направихме нещо гениално (ВИДЕО)

Емоционално и откровено участие на Константин Папазов в Епизод №117 на „Спортен нюзрум“. В типичния си експресивен стил той се върна към драматичните събития около спасяването на клуба и връщането на акциите от Дубай през 2020 г. Папазов разказа, че в началото всичко е изглеждало почти абсурдно.

„С Наско имахме 6,50 лева в джоба. Лудост. Много хора ни смятаха за палячовци“, връща лентата назад той.

По думите му тогава е имало само една възможност – да се тръгне напред с кауза и с вяра, че феновете ще застанат зад отбора.

„Нямахме друг ход, за да докараме акциите от Дубай в България. Трябваше да започнем отнякъде. Само с кауза. Направихме нещо гениално“, заяви Папазов.

Той подчерта, че истинската сила на „сините“ е в привържениците. Именно тяхната подкрепа е помогнала на клуба да премине през най-тежкия период в историята си.

„Левски има фундамент – феновете. Баба и дядо даваха по 20 лева за карта. Този клуб беше спасен от любовта на хората“, каза с емоции Тити.

Папазов отдели специално внимание и на работата на треньора Станимир Стоилов, който според него е изиграл ключова роля за стабилизирането на отбора.

„Стоилов качи отбора на друго ниво“, заяви той.

По време на разговора Папазов не пропусна да направи и сравнение с хегемонията на Лудогорец като отбеляза, че в българския футбол винаги ще има две големи имена.

„За Разград е важна Европа“, каза още той.

Целият разговор с Папазов може да гледате ТУК.

