Ники Михайлов: Татко, липсваш ми! Загубих своя герой!

Ще продължаваш да живееш във всеки от нас, написа синът на Борислав Михайлов

Синът на Борислав Михайлов - Николай, изля душата си в социалните мрежи в памет на легендарния вратар, който почина тази сутрин.

"Татко, липсваш ми! Няма думи, които да опишат болката ми. Тази сутрин загубих не просто баща си – загубих своя герой, най-добрия си приятел и най-голямата си опора"

​"Благодаря ти за всяка прегръдка, за всеки урок, за думите, когато имах нужда от тях, и за безкрайната любов, с която ни обсипваше. Нищо няма да е същото"

​"Почивай в мир, татко! Обичам те безкрайно. Ти ще продължиш да живееш във всеки един от нас!", написа Михайлов, който последва стъпките на баща си и също беше вратар на националния отбор.

Сбогом, Капитане!

Легендата на българския футбол Борислав Михайлов почина тази сутрин. Големият вратар на България беше в тежко състояние от края на миналата година след прекаран инсулт.

Дългогодишният президент на БФС не успя да се възстанови въпреки положените грижи от семейството му и медицинския персонал. Той напусна този свят едва на 63 години, които навърши преди по-малко от 50 дни.

Михайлов е сред най-значимите фигури в българския футбол със 102 мача за националния отбор. С основен принос за успехите на златното поколение, спечелило бронзовите медали от световното първенство в САЩ през 1994 г.

Трикратен шампион и трикратен носител на Купата на България с Левски. Футболист на годината за 1986-а.

След осем сезона за Левски преминава в португалския Беленензеш и френския Мюлуз. В средата на 90-те години на миналия век се завръща в България с екипа на Ботев Пловдив. Следват престои в английския Рединг и Славия. Завършва кариерата си в швейцарския Цюрих.

От 2000 г. е член на Изпълнителния комитет на БФС. По-късно става и първи вицепрезидент. През 2005 г. е избран за президент на Централата и остава на поста до 2023 г.

Почина Борислав Михайлов (ВИДЕО)

Почина Борислав Михайлов (ВИДЕО)
Мария Петрова неутешима: Благодаря ти, Борислав, за красивите моменти

Мария Петрова неутешима: Благодаря ти, Борислав, за красивите моменти
Христо Стоичков: Къде се забърза, Боби? Сълзите не могат да спрат!

Христо Стоичков: Къде се забърза, Боби? Сълзите не могат да спрат!

Красимир Балъков: Боби не беше просто име. Сила. Пример. Учител.

Красимир Балъков: Боби не беше просто име. Сила. Пример. Учител.
Футболът ни потъна в траур: Светъл път, Боби!

Футболът ни потъна в траур: Светъл път, Боби!

Последни новини

Лечева: Не искам да слагам черно-бяла снимка, Боби беше цветен

Лечева: Не искам да слагам черно-бяла снимка, Боби беше цветен
България - Азербайджан започва с минута мълчание

България - Азербайджан започва с минута мълчание
Над 2000 участници ще бягат в софийския полумаратон на 5 април

Над 2000 участници ще бягат в софийския полумаратон на 5 април
Футболът ни потъна в траур: Светъл път, Боби!

Футболът ни потъна в траур: Светъл път, Боби!
