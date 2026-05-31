Горчив финал за ансамбъла, 8 медала за България на Евро 2026

Българският ансамбъл остана без медал на Евро 2026 във Варна. Националките, водени от Весела Димитрова, завършиха осми във финала на пет топки след груби грешки и два уреда извън терена.

Тимът не стигна до финала на обръчи и бухалки, а в многобоя остана шести. Испания спечели и двата финала при ансамблите.

Въпреки разочарованието при ансамбъла, президентът на БФХГ Илиана Раева оцени шампионата като успешен за България.

Стилияна Николова спечели злато и две сребърни отличия, а България завърши първенството с общо осем медала – четири златни и четири сребърни. Раева подчерта, че основната цел вече е световното първенство и квалификацията за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. и заяви, че при игра без грешка България остава сред най-силните в света.