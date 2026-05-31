Художествена гимнастика

Горчив финал за ансамбъла, 8 медала за България на Евро 2026

Основната цел пред грациите - световното първенство и квалификацията за Лос Анджелис 2028

Българският ансамбъл остана без медал на Евро 2026 във Варна. Националките, водени от Весела Димитрова, завършиха осми във финала на пет топки след груби грешки и два уреда извън терена.

Тимът не стигна до финала на обръчи и бухалки, а в многобоя остана шести. Испания спечели и двата финала при ансамблите.

България с отборна титла на европейското първенство по художествена гимнастика

Въпреки разочарованието при ансамбъла, президентът на БФХГ Илиана Раева оцени шампионата като успешен за България.

Стилияна Николова спечели злато и две сребърни отличия, а България завърши първенството с общо осем медала – четири златни и четири сребърни. Раева подчерта, че основната цел вече е световното първенство и квалификацията за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. и заяви, че при игра без грешка България остава сред най-силните в света.

Браво! Стилияна Николова е европейска шампионка с бухалки!
 
