Новата голова машина на Лудогорец идва от Словакия (ВИДЕО)

Новата голова машина на Лудогорец идва от Словакия! Нападателят Ив Ерик Биле ще бъде второто зимно попълнение на "орлите".

Неговият агент Дуду Дахан подсказа за трансфера, като сподели клип в социалните мрежи. В него се вижда как той пътува със своя клиент към София с националните ни авиолинии, а кадрите завършват с хотела, в който са настанени.

Ludogorets, who've already sold another Brazilian striker, Rick Jhonatan, in Argentina for €6m are expected to sign Zilina striker Eric Bile. The deal should be made official in the hours to come. Ludogorets play Lyon away tonight in their last UEL league stage clash https://t.co/IJVs2v73NR pic.twitter.com/vxudhM1VtZ