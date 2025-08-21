bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Барчовски пред bTV: Поемам цялата отговорност! (ВИДЕО)

След отпадането на баскетнационалите в световните предквалификации

Селекционерът на мъжкия национален отбор по баскетбол - Росен Барчовски, пое отговорността за отпадането в предквалификациите за световното първенство в Катар през 2027 г.

"Лъвовете" бяха разгромени със 70:97 от Нидерландия като гости в последния си мач от група 6 и завършиха на последно място в нея. Така отборът не успя да се класира за същинските пресявки.

Пред bTV опитният специалист коментира защо националите не продължиха напред.

Снимка: fiba.basketball

"Това е реалността"

"Не искам да обвинявам, когото и да било, най-малко федерацията и отбора. Аз поемам цялата отговорност. Тази квалификация, за съжаление, беше загубена още преди да започне. Имахме големи проблеми със селекцията. Разчитахме, че ще можем и с по-млад състав, и няма да са толкова класни и двата отбора, но спрямо нас в момента са по-класни. Това е реалността", започна Барчовски.

"Бог ми е свидетел, че направих абсолютно всичко възможно. Аз имам много обяснения, но ще излезе като оправдание, а няма нужда от това. Ще си почина няколко дни и ще проведа разговор с президента на федерацията Георги Глушков, за да обсъдим цялата ситуация. В момента не искам да казвам нищо"

Снимка: fiba.basketball

"Няма нито един, който да ми е казал "Уморен съм, нямам желание, искам да си почина". Проблемът дойде изключително от надеждата ми, че Александър Везенков ще играе, че Йордан Минчев ще играе в цялата квалификация, че Брандън Йънг ще свърши работа. Той не само, че не свърши, но и не игра"

"Трябва да се извлече от всичко полза. Основната е, че много играчи се докоснаха до европейския баскетбол, до това какво е национален отбор и каква е отговорността.", завърши селекционерът.

Снимка: fiba.basketball

