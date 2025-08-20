Бодьо разпиля Щурм и мечтае в Шампионска лига

Бодьо Глимт пише история! Норвежкият тим е близо до дебютно класиране за основната фаза на Шампионската лига, след като разгроми с 5:0 гостуващия Щурм Грац в първи мач от плейофите.

Домакините можеше да се окажат догонващи още в 3', когато Хайтам Алесами сбърка. Ударът на Уилям Бьовинг обаче беше избит в корнер от вратаря Никита Хайкин.

4 минути по-късно Бодьо откри резултата чрез Каспер Хьог. Попадението е шесто за него в последните 4 мача. В 10' Один Бьортуфт покачи на 2:0, а головото шоу продължиха Улрик Салтнес в 25' и Хокон Евиен в 54', преди Бьовинг да прати топката в собствената си мрежа в 79'.

Така "жълто-черните" участваха в двубой с поне 4 гола за пети път в последните 7.

Три мача без победител

Останалите първи плейофни срещи тази вечер разочароваха. В тях бяха отбелязани едва две попадения - при 1:1 между Базел и Копенхаген.

Селтик не успя да пречупи казахстанския Кайрат Алмати, като нулево равенство имаше и в чакания с най-голям интерес сблъсък между Фенербахче на Жозе Моуриньо и добре познатата му Бенфика.

Реваншите са след седмица.

