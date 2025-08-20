bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Бодьо разпиля Щурм и мечтае в Шампионска лига

Норвежкият тим е на прага на дебют в основната фаза

Бодьо разпиля Щурм и мечтае в Шампионска лига

Бодьо Глимт пише история! Норвежкият тим е близо до дебютно класиране за основната фаза на Шампионската лига, след като разгроми с 5:0 гостуващия Щурм Грац в първи мач от плейофите.

Домакините можеше да се окажат догонващи още в 3', когато Хайтам Алесами сбърка. Ударът на Уилям Бьовинг обаче беше избит в корнер от вратаря Никита Хайкин.

4 минути по-късно Бодьо откри резултата чрез Каспер Хьог. Попадението е шесто за него в последните 4 мача. В 10' Один Бьортуфт покачи на 2:0, а головото шоу продължиха Улрик Салтнес в 25' и Хокон Евиен в 54', преди Бьовинг да прати топката в собствената си мрежа в 79'.

Така "жълто-черните" участваха в двубой с поне 4 гола за пети път в последните 7.

Три мача без победител

Останалите първи плейофни срещи тази вечер разочароваха. В тях бяха отбелязани едва две попадения - при 1:1 между Базел и Копенхаген.

Селтик не успя да пречупи казахстанския Кайрат Алмати, като нулево равенство имаше и в чакания с най-голям интерес сблъсък между Фенербахче на Жозе Моуриньо и добре познатата му Бенфика.

Реваншите са след седмица.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 

Тагове:

шампионска лига норвегия плейофи класиране щурм грац историческо бодьо глимт

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Веласкес разкри ще играят ли Костадинов и Сангаре срещу Алкмаар

Веласкес разкри ще играят ли Костадинов и Сангаре срещу Алкмаар

Бърза вода, измръзнали ръце и лед по греблата (ВИДЕО)

Бърза вода, измръзнали ръце и лед по греблата (ВИДЕО)
Ямал зарадва внучката на Стоичков (СНИМКА)

Ямал зарадва внучката на Стоичков (СНИМКА)
Трансформацията на скандалната Имане Хелиф

Трансформацията на скандалната Имане Хелиф

Мач и шествие: Промените в движението в София заради мача на Левски

Мач и шествие: Промените в движението в София заради мача на Левски

Последни новини

"Лъвовете" аут от квалификациите след разгром в Нидерландия (ВИДЕО)
live
КРАЙ НА МАЧА: Нидерландия - България 97:70 (ВИДЕО)

КРАЙ НА МАЧА: Нидерландия - България 97:70 (ВИДЕО)
Ямал зарадва внучката на Стоичков (СНИМКА)

Ямал зарадва внучката на Стоичков (СНИМКА)
Веласкес разкри ще играят ли Костадинов и Сангаре срещу Алкмаар

Веласкес разкри ще играят ли Костадинов и Сангаре срещу Алкмаар

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV