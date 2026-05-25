Баскетбол

Първа СНИМКА от Саша Везенков след триумфа!

Много награди на едно място!

Каква нощ само?! Каква нестихваща, буйна радост?! Колко заслужени усмивки и сълзи от радост?!

Александър Везенков и неговият Олимпиакос са шампиони на Евролигата - най-престижния европейски клубен баскетболен турнир, след като победиха Реал Мадрид с 92:85 в Атина

Този мечтан успех прати в екстаз и баскетболисти, и фенове! А след като трофеят вече официално стана "червено-бял", празненствата се преместиха в Пирея и бяха шумни и до ранни зори - до 6:00 сутринта!

Снимката

Само преди минути Везенков, вероятно поспал няколко часа след като приключи шампионският парад, публикува първа снимка в социалните си мрежи. 

На кадъра се виждат спечелените от българина трофеи - голямата купа на Олимпиакос, малките реплики за всеки баскетболист, както и индивидуалните отличия - за Най-полезен играч на редовния сезон, за Най-добър реализатор, за част от идеалния тим от сезона. 

Всички тези статуетки си "почиват" на... балкона. 

Признание за Везенков

В последните дни и покрай финала на Евролигата, Саша беше подкрепен от изненадващ фен - певицата DARA. 

Тя му пожела успех и преди мача с Реал Мадрид, а го поздрави и след успеха. 

Везенков пък разкри, че е следил нейната победа в "Евровизия", а "Бангаранга" звучеше на финала и по време на празненствата. 

 

