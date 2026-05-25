Преди триумфа на Везенков: Футболен бос и племенникът на премиера се сбиха (ВИДЕО)

Маринакис с разкъсана тениска и синина под окото

Финалът на Евролигата между Олимпиакос и Реал Мадрид не бе само баскетбол на най-високо ниво, спираща дъха интрига и триумф за Александър Везенков и компания. 

Той започна с бой, но не пред телевизионните камери на паркета, а... във VIP ложата. 

Схватката между Евангелос Маринакис - собственик на футболните Олимпиакос, Нотингам Форест и Рио Аве, и Григорис Димиатридис – племенник и бивш генерален секретар на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис обаче не остана незабелязана за феновете. 

Напрежение

На видеата в социалните мрежи се вижда как Маринакис и Димиатридис си разменят остри реплики, а в един момент бизнесменът хвърля шалче върху "противника си". 

Босът на Нотингам Форест е с разкъсана тениска и ясно се вижда синина под окото му. 

Според гръцките медии, преди да се сблъскат физически, двамата са имали словесен спор. Димиатридис се е подигравал на Маринакис, докато минава по стълбите, на което той е отговорил: "Прекали! В нормална държава щеше да лежиш в затвора заради престъпления срещу демокрацията. Ти стоиш зад цялата корупция!". 

Обречен на величие! Александър Везенков покори Евролигата!

Димиатридис отговорил: "Ще ви вкарам всички в затвора!", а на репликата "Жалък си" се изплюл в посока на Маринакис. 

Наложи се феновете да разделят двамата мъже, като това свали степента на ескалация на напрежението. 

 
 
 
Силният човек във футбола

Евангелос Марнакис е добре познат на футболните привърженици. Той е притежател на съществени дялове в компании за логистика с кораби и медии. Смята се, че на годишна база получава по близо 5 млрд. долара от тези дейности. 

Маринакис често е бил замесен в различни скандали, а през 2015 година бе арестуван по обвинение в ръководене на престъпна група за залагания, изнудване, подкупи и уреждане на мачове в Гърция. Той обяви, че това е слух, пуснат от конкурентни клубове. 

В Англия също гръцкият бизнесмен не остава незабелязан. Той бе наказан за пет мача, като след двубоя на неговия Нотингам с Фулъм наплю един от съдиите в тунела, а преди това налетя на бой на съдията при загубата от Ливърпул в последните минути през миналия сезон.

Снимка: Reuters

 
Тагове:

гърция олимпиакос баскетбол бой нотингам форест евангелос маринакис Григорис Димиатридис

