С настъпването на Коледа родните футболни клубове се обърнаха към най-големия си актив - феновете. Левски, ЦСКА, Лудогорец и други използваха социалните мрежи, за да отправят послания за здраве, спокойствие и семейно щастие.

Коледни пожелания

Лидерът в Еfbet лига – Левски, пожела на своите привърженици да се насладят на коледната магия и топлината на празничните дни.

"Левскари,

Идва най-хубавото време от годината – време за семейството, време за почивка, време за подаръци, време за топлина, уют и добрина.

С настъпването на най-светлия християнски празник, Ви пожелаваме благоденствие и много здраве за всички, които обичате.

Прегърнете близките си и се насладете на коледната магия.

Честито Рождество Христово!", гласи съобщението на Левски.

"Честито Рождество Христово!

Пожелаваме ви здраве, вяра и много поводи за радост! Нека светлината на празника донесе спокойствие и вдъхновение, а заедно да продължим да вървим напред и да градим бъдещето на ЦСКА.

Благодарим ви, че сте винаги до нас – вашата подкрепа е нашата сила!", написаха от ЦСКА.

"ПФК Лудогорец пожелава на всички свои привърженици светли и споделени коледни празници! Нека Коледа донесе здраве, радост и топлина във всеки дом. Весела Коледа!"

"Светло и благословено Рождество Христово!

ПФК Ботев Пловдив пожелава на всички здраве, вяра и топлина в сърцата.

Нека Коледа донесе надежда, радост и победи – на терена и извън него!", написаха от Ботев Пловдив.

"ПФК Черно море пожелава на всички свои привърженици Весела Коледа. Искаме от сърце да ви пожелаем в навечерието на Бъдни Вечер и Рождество Христово, да сте благословени с цялото щастие и успехи, които заслужавате!

Нека този красив празник ви донесе много здраве, любов и топлина на вас и вашите семейства.

Весела Коледа, моряци!", написаха от Черно море.

"Семейството на Спартак Варна ви пожелава светли, топли и незабравими коледно-новогодишни празници!

Нека бъдете здрави, домът ви да е пълен със смях, сърцата – с обич, а Новата година да ни среща по-често и да ни носи още повече поводи за радост и гордост заедно!", написаха от Спартак Варна.

