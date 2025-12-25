С настъпването на Коледа родните футболни клубове се обърнаха към най-големия си актив - феновете. Левски, ЦСКА, Лудогорец и други използваха социалните мрежи, за да отправят послания за здраве, спокойствие и семейно щастие.
Лидерът в Еfbet лига – Левски, пожела на своите привърженици да се насладят на коледната магия и топлината на празничните дни.
"Левскари,
Идва най-хубавото време от годината – време за семейството, време за почивка, време за подаръци, време за топлина, уют и добрина.
С настъпването на най-светлия християнски празник, Ви пожелаваме благоденствие и много здраве за всички, които обичате.
Прегърнете близките си и се насладете на коледната магия.
Честито Рождество Христово!", гласи съобщението на Левски.
"Честито Рождество Христово!
Пожелаваме ви здраве, вяра и много поводи за радост! Нека светлината на празника донесе спокойствие и вдъхновение, а заедно да продължим да вървим напред и да градим бъдещето на ЦСКА.
Благодарим ви, че сте винаги до нас – вашата подкрепа е нашата сила!", написаха от ЦСКА.
"ПФК Лудогорец пожелава на всички свои привърженици светли и споделени коледни празници! Нека Коледа донесе здраве, радост и топлина във всеки дом. Весела Коледа!"
"Светло и благословено Рождество Христово!
ПФК Ботев Пловдив пожелава на всички здраве, вяра и топлина в сърцата.
Нека Коледа донесе надежда, радост и победи – на терена и извън него!", написаха от Ботев Пловдив.
"ПФК Черно море пожелава на всички свои привърженици Весела Коледа. Искаме от сърце да ви пожелаем в навечерието на Бъдни Вечер и Рождество Христово, да сте благословени с цялото щастие и успехи, които заслужавате!
Нека този красив празник ви донесе много здраве, любов и топлина на вас и вашите семейства.
Весела Коледа, моряци!", написаха от Черно море.
"Семейството на Спартак Варна ви пожелава светли, топли и незабравими коледно-новогодишни празници!
Нека бъдете здрави, домът ви да е пълен със смях, сърцата – с обич, а Новата година да ни среща по-често и да ни носи още повече поводи за радост и гордост заедно!", написаха от Спартак Варна.
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK