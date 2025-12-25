bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

"Прегърнете близките си и се насладете на коледната магия"

Родните клубове се обърнаха към феновете си

"Прегърнете близките си и се насладете на коледната магия"

С настъпването на Коледа родните футболни клубове се обърнаха към най-големия си актив - феновете. Левски, ЦСКА, Лудогорец и други използваха социалните мрежи, за да отправят послания за здраве, спокойствие и семейно щастие.

Коледни пожелания

Лидерът в Еfbet лига Левски, пожела на своите привърженици да се насладят на коледната магия и топлината на празничните дни.

"Левскари,

Идва най-хубавото време от годината време за семейството, време за почивка, време за подаръци, време за топлина, уют и добрина.

С настъпването на най-светлия християнски празник, Ви пожелаваме благоденствие и много здраве за всички, които обичате.

Прегърнете близките си и се насладете на коледната магия.

Честито Рождество Христово!", гласи съобщението на Левски.

"Честито Рождество Христово! 

Пожелаваме ви здраве, вяра и много поводи за радост! Нека светлината на празника донесе спокойствие и вдъхновение, а заедно да продължим да вървим напред и да градим бъдещето на ЦСКА.

Благодарим ви, че сте винаги до нас вашата подкрепа е нашата сила!", написаха от ЦСКА.

"ПФК Лудогорец пожелава на всички свои привърженици светли и споделени коледни празници! Нека Коледа донесе здраве, радост и топлина във всеки дом. Весела Коледа!"

"Светло и благословено Рождество Христово!

ПФК Ботев Пловдив пожелава на всички здраве, вяра и топлина в сърцата.

Нека Коледа донесе надежда, радост и победи на терена и извън него!", написаха от Ботев Пловдив.

"ПФК Черно море пожелава на всички свои привърженици Весела Коледа. Искаме от сърце да ви пожелаем в навечерието на Бъдни Вечер и Рождество Христово, да сте благословени с цялото щастие и успехи, които заслужавате!

Нека този красив празник ви донесе много здраве, любов и топлина на вас и вашите семейства.

Весела Коледа, моряци!", написаха от Черно море.

"Семейството на Спартак Варна ви пожелава светли, топли и незабравими коледно-новогодишни празници!

Нека бъдете здрави, домът ви да е пълен със смях, сърцата с обич, а Новата година да ни среща по-често и да ни носи още повече поводи за радост и гордост заедно!", написаха от Спартак Варна.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

футбол левски цска фенове пожелания лудогорец весела коледа

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Сърцето му спря на 27: Има ли връзка с ваксина?

Сърцето му спря на 27: Има ли връзка с ваксина?
Кое е най-ценното нещо в дома на Ламин Ямал? (ВИДЕО)

Кое е най-ценното нещо в дома на Ламин Ямал? (ВИДЕО)
Те му казаха: Никога повече футбол. Той доказа обратното

Те му казаха: Никога повече футбол. Той доказа обратното
Сабаленка се подготвя да бие Кириос с... Джокович (ВИДЕО)

Сабаленка се подготвя да бие Кириос с... Джокович (ВИДЕО)

Последни новини

Кое е най-ценното нещо в дома на Ламин Ямал? (ВИДЕО)

Кое е най-ценното нещо в дома на Ламин Ямал? (ВИДЕО)
Сърцето му спря на 27: Има ли връзка с ваксина?

Сърцето му спря на 27: Има ли връзка с ваксина?
Петър Бакърджиев за спортната 2025 г. без филтър (ВИДЕО)

Петър Бакърджиев за спортната 2025 г. без филтър (ВИДЕО)
Има 19 милиона, но продава мостри на парфюми, стари дрехи и прахосмукачки. Сериозно?

Има 19 милиона, но продава мостри на парфюми, стари дрехи и прахосмукачки. Сериозно?
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV