Епизод 1: 45 километра за 4 часа (ВИДЕО)

Царицата на спортовете се показва в целия си блясък на полска земя. От петък до неделя Торун е домакин на световното първенство по лека атлетика в зала.

А когато кръщавахме дигиталната ни поредица "Живот на скорост", не предполагахме, че точно скоростта на придвижване ще е проблем при пристигането на отбора в Полша. Но за това след малко.

Още преди първите лъчи на слънцето да огреят София, българският тим тръгна на път. Това обаче не е просто поредното пътуване – това е поход към световната сцена.

С куфари, пълни с екипировка, и със сърца, заредени с надежда и амбиции, Христо Илиев и Никола Караманолов тръгват към Полша.

Франкфурт е първата спирка – оживен, динамичен, контрастиращ с ранното утро, от което започна всичко. Именно там към отбора се присъединява Александра Начева – усмихната, уверена и готова за завръщането си на голямата сцена, след зверската фрактура на глезена.

Малшанс по пътя

Следва нов етап – към Бидгош, откъдето с автобус към Торун. И тук дойде малшансът.

Катастрофа блокира пътя на автобуса на българския отбор по лека атлетика, след като кацна в Полша. Така 45-те километра между двата града бяха изминати за... 4 часа. Но да се надяваме, че това е последното препятствие.

След настаняването в хотела и акредитацията, националите стъпиха на пистата, на която ще преследват успеха.

Утре към тях ще се присъедини Станислав Станков, а в петък - лидерът в световната ранглиста в скока на дължина Божидар Саръбоюков.