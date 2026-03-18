Пътен инцидент блокира автобуса на атлетите в Полша

Три часа след кацането българският тим не може да достигне хотела си

Катастрофа блокира пътя на автобуса на българския отбор по лека атлетика, след като кацна в Полша. Тимът ни се приземи в Бидгош по разписание, след което заедно с още няколко отбора, пое по 45-километровото разстояние до Торун - градът домакин на световното първенство.

Пътен инцидент обаче причини километрично задръстване и след повече от час и половина престой, автобусът беше принуден да се върне към Бидгош, за да поеме по обходен маршрут.

Прозорецът за тренировка в основната зала, отреден от домакините за днес, е от 18:00 ч. до 19:30 ч. българско време. Очаква се нашите атлети все пак да успеят да се настанят, акредитират и да стигнат навреме до съоръжението.

Пети българин на световното първенство по лека атлетика

В Полша са вече спринтьорите Христо Илиев и Никола Караманолов, както и състезателката на троен скок Александра Начева.

Утре пристига Станислав Станков, който ще участва на 60 метра с препятствия, а в петък към тях се присъединява и лидерът е световната ранглиста в скока на дължина Божидар Саръбоюков.

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

