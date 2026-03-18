Сенегал отказва да върне трофея! (ВИДЕО)

Истинска буря се разрази около финала на Купата на африканските нации, след като Апелативният комитет на Африканската футболна конфедерация (CAF) взе шокиращо решение да присъди служебна победа с 3:0 на Мароко.

Причината – драматичните събития в края на мача срещу Сенегал, когато играчите напуснаха терена в знак на протест срещу съдийството.

„Няма да върнем трофея“

От Сенегалската футболна федерация реагираха остро, заявявайки, че ще обжалват решението пред Спортния арбитражен съд (CAS).

Генералният секретар на федерацията категорично заяви пред Le Soleil:

"Сенегал няма намерение да върне трофея, докато няма окончателно решение."

Как се стигна до хаоса?

Финалът се превърна в истинска драма в добавеното време: В 90+3' съдията отмени гол за Сенегал, в 90+8' беше отсъдена спорна дузпа за Мароко за нарушение срещу Брахим Диас, което предизвика бурни протести от сенегалците.

Ситуацията ескалира, когато треньорът на Сенегал извади отбора си от терена. За кратко мачът беше на ръба на прекратяване.

Капитанът Садио Мане успя да върне съотборниците си, но напрежението остана.

След дълго прекъсване дузпата беше изпълнена чак в 90+24'. Брахим Диас опита ефектна "Паненка", но вратарят Едуар Менди спаси.

Мачът отиде в продължения, където Сенегал вкара и спечели с 1:0 — поне на терена.

Какво следва?

Случаят вече е в ръцете на CAS и може да се превърне в един от най-големите правни спорове в историята на африканския футбол.

Ако решението на CAF бъде потвърдено, това ще означава отнемане на титлата от Сенегал и официалното ѝ присъждане на Мароко.

Сенегал отвръща на удара!
