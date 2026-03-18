bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Футбол БГ Футбол

ЦСКА - Левски на Светли понеделник

Вижте програмата на последните кръгове

Lap.bg

На 13 април 2026 г. България ще стане свидетел на най-чакания мач в България - дербито между ЦСКА и Левски.

Мачът от последния 30-и кръг на Първа лига ще се играе на Националния стадион „Васил Левски“ от 16:00 часа, втория ден на великденските празници.

Това обявиха от Спортно-техническата комисия, която определи програма за последните 3 кръга от редовния сезон в Първа лига.

 

XXVIII КРЪГ

Петък, 3 април 2026 г., 19:45 часа
ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - ЛОКОМОТИВ СОФИЯ

Събота, 4 април 2026 г., 14:30 часа
АРДА - МОНТАНА

Събота, 4 април 2026 г., 17:00 часа
БОТЕВ ПЛОВДИВ - СПАРТАК ВАРНА

Събота, 4 април 2026 г., 19:30 часа
БЕРОЕ - ЦСКА

Неделя, 5 април 2026 г., 14:30 часа
ЧЕРНО МОРЕ - СЛАВИЯ

Неделя, 5 април 2026 г., 17:00 часа
ДОБРУДЖА - ЛЕВСКИ

Неделя, 5 април 2026 г., 19:30 часа
ЛУДОГОРЕЦ - ЦСКА 1948

Понеделник, 6 април 2026 г., 17:00 часа
СЕПТЕМВРИ - БОТЕВ ВРАЦА

XXIX КРЪГ

Сряда, 8 април 2026 г., 18:00 часа
МОНТАНА - ЦСКА

Сряда, 8 април 2026 г., 20:30 часа
БОТЕВ ПЛОВДИВ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ

Четвъртък, 9 април 2026 г, 15:30 часа
ЛОКОМОТИВ СОФИЯ - БЕРОЕ

Четвъртък, 9 април 2026 г, 18:00 часа
ЛУДОГОРЕЦ - ЧЕРНО МОРЕ

Четвъртък, 9 април 2026 г, 20:30 часа
ЛЕВСКИ - АРДА

Петък, 10 април 2026 г., 13:00 часа
СПАРТАК ВАРНА - ДОБРУДЖА

Петък, 10 април 2026 г., 15:30 часа
ЦСКА 1948 - БОТЕВ ВРАЦА

Петък, 10 април 2026 г., 18:00 часа
СЛАВИЯ - СЕПТЕМВРИ

XXX КРЪГ

Понеделник, 13 април 2026 г., 16:00 часа
ЦСКА - ЛЕВСКИ

Понеделник, 13 април 2026 г., 19:00 часа
БЕРОЕ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ

Вторник, 14 април 2026 г., 18:00 часа
БОТЕВ ВРАЦА - ЛОКОМОТИВ СОФИЯ

Вторник, 14 април 2026 г., 20:30 часа
ДОБРУДЖА - БОТЕВ ПЛОВДИВ

Сряда, 15 април 2026 г., 18:00
ЧЕРНО МОРЕ - ЦСКА 1948

Сряда, 15 април 2026 г., 20:30
АРДА - ЛУДОГОРЕЦ

Четвъртък, 16 април 2026 г, 17:00
СЕПТЕМВРИ - СПАРТАК ВАРНА

Четвъртък, 16 април 2026 г, 19:30
МОНТАНА - СЛАВИЯ

 

Тагове:

бфс левски цска програма Великден класиране шампион вечно дерби първа лига велики понеделник Националния стадион Васил Левски

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV