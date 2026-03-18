ЦСКА - Левски на Светли понеделник

На 13 април 2026 г. България ще стане свидетел на най-чакания мач в България - дербито между ЦСКА и Левски.

Мачът от последния 30-и кръг на Първа лига ще се играе на Националния стадион „Васил Левски“ от 16:00 часа, втория ден на великденските празници.

Това обявиха от Спортно-техническата комисия, която определи програма за последните 3 кръга от редовния сезон в Първа лига.

XXVIII КРЪГ

Петък, 3 април 2026 г., 19:45 часа

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - ЛОКОМОТИВ СОФИЯ

Събота, 4 април 2026 г., 14:30 часа

АРДА - МОНТАНА

Събота, 4 април 2026 г., 17:00 часа

БОТЕВ ПЛОВДИВ - СПАРТАК ВАРНА

Събота, 4 април 2026 г., 19:30 часа

БЕРОЕ - ЦСКА

Неделя, 5 април 2026 г., 14:30 часа

ЧЕРНО МОРЕ - СЛАВИЯ

Неделя, 5 април 2026 г., 17:00 часа

ДОБРУДЖА - ЛЕВСКИ

Неделя, 5 април 2026 г., 19:30 часа

ЛУДОГОРЕЦ - ЦСКА 1948

Понеделник, 6 април 2026 г., 17:00 часа

СЕПТЕМВРИ - БОТЕВ ВРАЦА

XXIX КРЪГ

Сряда, 8 април 2026 г., 18:00 часа

МОНТАНА - ЦСКА

Сряда, 8 април 2026 г., 20:30 часа

БОТЕВ ПЛОВДИВ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ

Четвъртък, 9 април 2026 г, 15:30 часа

ЛОКОМОТИВ СОФИЯ - БЕРОЕ

Четвъртък, 9 април 2026 г, 18:00 часа

ЛУДОГОРЕЦ - ЧЕРНО МОРЕ

Четвъртък, 9 април 2026 г, 20:30 часа

ЛЕВСКИ - АРДА

Петък, 10 април 2026 г., 13:00 часа

СПАРТАК ВАРНА - ДОБРУДЖА

Петък, 10 април 2026 г., 15:30 часа

ЦСКА 1948 - БОТЕВ ВРАЦА

Петък, 10 април 2026 г., 18:00 часа

СЛАВИЯ - СЕПТЕМВРИ

XXX КРЪГ

Понеделник, 13 април 2026 г., 16:00 часа

ЦСКА - ЛЕВСКИ

Понеделник, 13 април 2026 г., 19:00 часа

БЕРОЕ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ

Вторник, 14 април 2026 г., 18:00 часа

БОТЕВ ВРАЦА - ЛОКОМОТИВ СОФИЯ

Вторник, 14 април 2026 г., 20:30 часа

ДОБРУДЖА - БОТЕВ ПЛОВДИВ

Сряда, 15 април 2026 г., 18:00

ЧЕРНО МОРЕ - ЦСКА 1948

Сряда, 15 април 2026 г., 20:30

АРДА - ЛУДОГОРЕЦ

Четвъртък, 16 април 2026 г, 17:00

СЕПТЕМВРИ - СПАРТАК ВАРНА

Четвъртък, 16 април 2026 г, 19:30

МОНТАНА - СЛАВИЯ