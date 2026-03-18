Той е най-известният българин!

Статистиката е въз основа на най-търсените имена в Google

Григор Димитров е най-известният българин, сочи популярният в социалните мрежи профил World of Facts.

Статистиката е въз основа на най-търсените имена в Google, най-споменаваните в медиите и смятаните за най-влиятелни, информира "24 часа".

Компания на най-добрия български тенисист правят Арнолд Шварценегер (Австрия), Риана (Барбадос), Кевин де Бройне (Белгия), султана на Бруней Хасанал Болкиах, Джъстин Бийбър (Канада), Шакира (Колумбия), Ангела Меркел (Германия), Рафаел Надал (Испания), Мохамед Салах (Египет), Кими Райконен (Финландия), Килиан Мбапе (Франция), Роуън Аткинсън (Великобритания), Али Хаменей (Иран), Бьорк (Исландия), Джорджо Армани (Италия), Юсейн Болт (Ямайка), кралица Рания (Йордания), Макс Верстапен (Нидерландия), Кристиано Роналдо (Португалия), Новак Джокович (Сърбия), президентите на Турция и Украйна Реджеп Ердоган и Володимир Зеленски, Тейлър Суифт (САЩ).

Тази вечер 34-годишният хасковлия започва участието си на Мастърса в Маями. В първия кръг бившият №3 в света ще има възможност за реванш срещу Рафаел Колиньон (Бел), от когото загуби в Бризбейн на старта на този сезон. При победа Димитров ще играе с Флавио Коболи.

Миналата година Григор стигна полуфинал в Слънчевия щат и загуби от Джокович.

