Септември удари Янтра, остава в елита

Септември ще играе в Първа лига и през следващия сезон, след като спечели с 2:1 драматичния бараж срещу Янтра с победен гол в добавеното време.

Тимът от Габрово поведе в 42' чрез Милчо Ангелов, който се разписа при добавка след спасяване на Янко Георгиев.

След почивката столичани натиснаха и изравниха в 73'. Йоан Бауренски проби отлично по фланга и центрира в наказателното поле, където Преслав Георгиев се възползва от неубедително изчистване и направи 1:1.

Развръзката настъпи в самия край на двубоя. В 90' Стефан Стоянович отправи далечен удар по тревата, а вратарят Християн Василев допусна груба грешка, пропускайки топката под плонжа си за крайното 2:1 в полза на Септември.