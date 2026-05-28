bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Неймар в болница посред нощ! Бразилия трепери преди Мондиала

Лоши новини за Карло Анчелоти

Неймар в болница посред нощ! Бразилия трепери преди Мондиала
БГНЕС

В Бразилия напрежението около Неймар расте с всеки изминал ден. Звездата на петкратните световни шампиони отново е в центъра на вниманието, след като селекционерът Карло Анчелоти реши да му даде шанс за участие на световното първенство — въпреки дългото отсъствие, постоянните травми и сериозните съмнения около физическото му състояние.

Само ден след началото на лагера обаче се появи нов проблем. Ней пропусна първата тренировка заради болки в прасеца и спешно беше откаран в клиника за обстойни прегледи, продължили до късно през нощта.

Снимка: БГНЕС

Още по-голям скандал предизвика информацията, че контузията е получена по време на мач за Сантош, без националният отбор да бъде официално уведомен. Това доведе до сериозно напрежение между клуба и щаба на Бразилия, като се появиха въпроси дали Неймар изобщо е трябвало да бъде викан в този момент.

Очакванията са той да пропусне контролите срещу Панама и Египет.

Междувременно ситуацията внимателно се следи от Жоао Педро от Челси, който отпадна именно заради включването на Неймар. Ако звездата на Сантош не успее да се възстанови навреме, Анчелоти може да бъде принуден да направи промяна в последния момент, преди окончателният списък да бъде обявен на 1 юни.

Татко Карло реши: Игор Тиаго и Неймар на Мондиал 2026
Тагове:

сащ болница Бразилия канада световно първенство Мексико контузия карло анчелоти неймар мондиал 2026

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Карлос Насар: Целият свят ни се смее!

Карлос Насар: Целият свят ни се смее!
Рафа Надал ударил няколко текили, преди да се разгорещи с Шакира

Рафа Надал ударил няколко текили, преди да се разгорещи с Шакира
Демонтират гигантска статуя на Лионел Меси в Индия

Демонтират гигантска статуя на Лионел Меси в Индия
Мечка разкъса ръката на шеф на БФС (ВИДЕО)

Мечка разкъса ръката на шеф на БФС (ВИДЕО)
Горещо: Музите на Пари Сен Жермен! (СНИМКИ)

Горещо: Музите на Пари Сен Жермен! (СНИМКИ)

Последни новини

Карлос Насар: Целият свят ни се смее!

Карлос Насар: Целият свят ни се смее!
Демонтират гигантска статуя на Лионел Меси в Индия

Демонтират гигантска статуя на Лионел Меси в Индия
Синер се срина: Трябва да повърна!

Синер се срина: Трябва да повърна!
Топ 5 провала на „Стероидната олимпиада“: Има и българин

Топ 5 провала на „Стероидната олимпиада“: Има и българин
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV