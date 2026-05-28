Неймар в болница посред нощ! Бразилия трепери преди Мондиала

В Бразилия напрежението около Неймар расте с всеки изминал ден. Звездата на петкратните световни шампиони отново е в центъра на вниманието, след като селекционерът Карло Анчелоти реши да му даде шанс за участие на световното първенство — въпреки дългото отсъствие, постоянните травми и сериозните съмнения около физическото му състояние.

Само ден след началото на лагера обаче се появи нов проблем. Ней пропусна първата тренировка заради болки в прасеца и спешно беше откаран в клиника за обстойни прегледи, продължили до късно през нощта.

Още по-голям скандал предизвика информацията, че контузията е получена по време на мач за Сантош, без националният отбор да бъде официално уведомен. Това доведе до сериозно напрежение между клуба и щаба на Бразилия, като се появиха въпроси дали Неймар изобщо е трябвало да бъде викан в този момент.

Очакванията са той да пропусне контролите срещу Панама и Египет.

Междувременно ситуацията внимателно се следи от Жоао Педро от Челси, който отпадна именно заради включването на Неймар. Ако звездата на Сантош не успее да се възстанови навреме, Анчелоти може да бъде принуден да направи промяна в последния момент, преди окончателният списък да бъде обявен на 1 юни.