Рафа Надал ударил няколко текили, преди да се разгорещи с Шакира

Рафаел Надал признава, че е ударил няколко текили преди прочутите си пикантни сцени с певицата Шакира. Музикалният видеоклип датира от 2010 година - най-добрата за испанеца на корта.

Тогава той спечели три последователни турнира от Големия шлем - Ролан Гарос, Уимбълдън и Откритото първенство на САЩ. И докато се намираше на върха на славата, беше постоянно търсен за телевизионни участия и спонсорски проекти.

Рафа привлече вниманието и на колумбийската суперзвезда на поп сцената - Шакира. Тя го искаше на всяка цена в клипа към новата си песен Gypsy.

Запечатано с целувка

Във видеоклип, гледан 64 милиона пъти в YouTube, 22-кратният шампион от Големия шлем се излежава топлес на стол, докато Шакира танцува само за него. Надал е само по дънки, а по-късно двамата се прегръщат страстно. Песента, която е от осмия студиен албум на Шакира - She Wolf, завършва с целувка върху скали.

Сцената определено ускорява пулса, а мнозина коментираха очевидната химия между испаноезичния дует. Кой знае какво е мислила приятелката и бъдеща съпруга на Надал - Мария Франсиска Перело....

Център на внимание

Но в нов документален филм на Netflix, наречен RAFA, 39-годишният испанец признава, че се е нуждаел от стимул, преди да свали тениската си "Наложи се да поискам бутилка текила и да изпия няколко шота, за да се отпусна малко".

Рафа твърди още, че независимо от постоянните си участия пред камера, така и не се е превърнал в неподправен шоумен. "След като спечелих в Ню Йорк, настана пълна лудница. Но никога не съм обичал да съм център на внимание."