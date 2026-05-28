Историческо решение: "Златната топка" поема към Лондон

За първи път в своята 70-годишна история церемонията по връчването на "Златната топка" ще се състои извън традиционния си дом във Франция и ще бъде проведена в Лондон. Организаторите от France Football официално обявиха, че носителят на най-ценната индивидуална награда във футбола ще бъде коронясан в английската столица на 26 октомври.

Решението се приема като символичен жест към началото на историята на отличието. Именно англичанинът Сър Стенли Матюс става първият футболист, спечелил "Златната топка" през 1956 година.

През десетилетията церемонията почти неизменно се провеждаше във Франция, най-често в Париж. Изключение бе периодът между 2010 и 2015 година, когато наградата се връчваше в Цюрих след обединението между анкетата на France Football и приза на ФИФА за Играч на годината. След прекратяването на партньорството "Златната топка" отново се завърна под пълния контрол на френското издание.

Непредвидим победител

От 2024 година насам организацията на събитието се осъществява съвместно с УЕФА, което допълнително увеличи международния мащаб и комерсиалната стойност на наградата. Очаква се именно новият формат и глобалният интерес към събитието да са сред причините за избора на Лондон като домакин.

Тазгодишната надпревара за отличието изглежда по-непредвидима от всякога. Победителят от миналата година Усман Дембеле няма гаранции, че ще успее да защити трофея си, а предстоящото Световно първенство в Северна Америка може сериозно да повлияе върху вота на журналистите.

Очаква се организаторите да разкрият допълнителни подробности около церемонията през следващите месеци. Информацията за медийната акредитация, официалния списък с номинирани и съпътстващите събития около галата ще бъде публикувана на по-късен етап.