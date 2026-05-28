bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Историческо решение: "Златната топка" поема към Лондон

Церемонията по връчването на най-престижното индивидуално отличие във футбола ще се проведе на 26 октомври

Историческо решение:

За първи път в своята 70-годишна история церемонията по връчването на "Златната топка" ще се състои извън традиционния си дом във Франция и ще бъде проведена в Лондон. Организаторите от France Football официално обявиха, че носителят на най-ценната индивидуална награда във футбола ще бъде коронясан в английската столица на 26 октомври.

Решението се приема като символичен жест към началото на историята на отличието. Именно англичанинът Сър Стенли Матюс става първият футболист, спечелил "Златната топка" през 1956 година.

През десетилетията церемонията почти неизменно се провеждаше във Франция, най-често в Париж. Изключение бе периодът между 2010 и 2015 година, когато наградата се връчваше в Цюрих след обединението между анкетата на France Football и приза на ФИФА за Играч на годината. След прекратяването на партньорството "Златната топка" отново се завърна под пълния контрол на френското издание.

Непредвидим победител

Усман Дембеле е новият носител на

От 2024 година насам организацията на събитието се осъществява съвместно с УЕФА, което допълнително увеличи международния мащаб и комерсиалната стойност на наградата. Очаква се именно новият формат и глобалният интерес към събитието да са сред причините за избора на Лондон като домакин.

Тазгодишната надпревара за отличието изглежда по-непредвидима от всякога. Победителят от миналата година Усман Дембеле няма гаранции, че ще успее да защити трофея си, а предстоящото Световно първенство в Северна Америка може сериозно да повлияе върху вота на журналистите.

Очаква се организаторите да разкрият допълнителни подробности около церемонията през следващите месеци. Информацията за медийната акредитация, официалния списък с номинирани и съпътстващите събития около галата ще бъде публикувана на по-късен етап.

Тагове:

лондон париж церемония приз златна топка награза

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Карлос Насар: Целият свят ни се смее!

Карлос Насар: Целият свят ни се смее!
Септември удари Янтра, остава в елита

Септември удари Янтра, остава в елита
Рафа Надал ударил няколко текили, преди да се разгорещи с Шакира

Рафа Надал ударил няколко текили, преди да се разгорещи с Шакира
Демонтират гигантска статуя на Лионел Меси в Индия

Демонтират гигантска статуя на Лионел Меси в Индия
Мечка разкъса ръката на шеф на БФС (ВИДЕО)

Мечка разкъса ръката на шеф на БФС (ВИДЕО)

Последни новини

Злато и доминация: Българките на върха във Варна

Злато и доминация: Българките на върха във Варна
ЕLITBET MAX FIGHT 65 ще разтърси Пловдив (ВИДЕО)

ЕLITBET MAX FIGHT 65 ще разтърси Пловдив (ВИДЕО)
Септември удари Янтра, остава в елита

Септември удари Янтра, остава в елита
Карлос Насар: Целият свят ни се смее!

Карлос Насар: Целият свят ни се смее!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV