Демонтират гигантска статуя на Лионел Меси в Индия

Гигантска статуя на Лионел Меси в Индия ще бъде демонтирана от съображения за безопасност. 21-метровият монумент в Колката се люлее при силни ветрове. И властите нямат друг избор, освен да го премахнат.

Статуята беше издигната през декември 2025 г. като част от турнето на аржентинската легенда. В края на миналата година Меси пътува из Индия заедно със сънародника си Родриго де Пол и уругваеца Луис Суарес.

Този месец жители на Колката се оплакали в местната община от нестабилността на статуята. Вследствие е взето решението за неговото премахване.

Статуята, издигната за 27 дни, е най-високата в чест на футболист. В момента експерти търсят алтернативни локации за нейното преместване.

Феновете на Лео обаче се тревожат по съвсем различен повод. 38-годишната суперзвезда получи травма по време на мач на Маями. А световното първенство в Северна Америка стартира на 11 юни...