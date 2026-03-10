Бившият капитан на Левски - Николай Михайлов, има огромен повод за радост! Днес, 10 март 2026 г., дъщеричката му Борислава става на 2 години!

Тя е плод на любовта му с една от най-известните модели и инфлуенсъри у нас Николета Лозанова. Двамата споделиха преди години, че са имали проблеми при зачеването ѝ, а самата бременност е била рискова.

За щастие, те вече имат страхотно момиченце, а посланията към нея разплакват от умиление.

Моето малко момиченце

Михайлов използва социалните мрежи, за да поздрави дъщеричката си с нейна снимка в пижамка и пред тортата за празника.

"Моето малко момиче, днес ставаш на 2 години.

Още си толкова малка, че може би няма да разбереш думите ми, но един ден ще ги прочетеш.

Искам да знаеш нещо – от деня, в който се роди, ти промени всичко в живота ми.

Ти ме направи по-силен, по-добър и ми показа какво означава истинската любов.

Когато те гледам как растеш, разбирам колко голямо чудо си за мен.

Ти си моята радост, моята надежда и най-голямото щастие в живота ми.

Обещавам ти, че винаги ще бъда до теб.

Честит рожден ден, мое съкровище.

Ти си най-големият подарък, който животът ми даде!", пише Михайлов.

В деня на празника в семейството, Михайлов се обърна и към съпругата си. Двамата имат дългогодишна връзка с прекъсване от няколко години. В крайна сметка те се събраха отново през 2017 г., за да станат семейство.

"Най-голямото щастие в живота ми днес става на 2 години. Но човекът, който направи това щастие възможно, си ти. Жената, която ме дари с най-голямата любов - да бъда баща. Благодаря ти за най-ценния подарък на този свят - да бъда баща. Обичам те!", не пропусна да се обърне Николай към Николета.

Самата Лозанова също честити рождения ден на дъщеря си с послание. Тя показа и как Борислава е била изненадана за повода - с балони, играчки и торта с мишка-балерина.

Подкрепа

В края на 2025 г. семейството на Михайлов преживя тежък момент. Баща му - легендарният вратар на тима, станал четвърти в света през 1994 г. и бивш президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов, получи инсулт.

Именно на него е кръстена и внучка му.

Легендата на българския футбол продължава да е в болница и да се бори за живота си.

По случай рождения му дан през февруари, Николай отново използва социалните мрежи, за да се обърне към него: "Всеки ден в очите на Борислава виждам твоя поглед, който дори и без думи ме учеше да бъда достоен човек!"