С трогателни думи отбеляза рождения ден на Борислав Михайлов синът му Николай. В социалните мрежи той публикува снимка на вратарят на славния национален отбор, който през 1994 г. стана четвърти в света, задно с внучка му, която носи неговото име.

Думите на Николай, който също приключи с вратарската си кариера, трогнаха със своята искреност и надежда.

В момента Михайлов-старши се бори с последиците от тежък инсулт, получен в края на ноември 2025 г. Информациите за състоянието му са оскъдни, като се знае, че той бе приет по спешност и поставен в изкуствена кома.

Чакаме те! Липсваш ни!

"Старши, имаш толкова много победи за всички тези години, но най-важната, най-ценната е днешната ти - житейска победа! Благодарен съм ,че те има! Днес празнуваме теб, и макар болезнено много да ни липсваш, днес празнуваме живота, празнуваме... през скръбта от безвъзвратността!

Всеки ден в очите на Борислава виждам твоя поглед, който дори и без думи ме учеше да бъда достоен човек!

Обичта ни към теб е огромна и вярвам, че душата ти я усеща, и ние - твоят най-верен отбор, ще се борим до край с теб! Желая ти само и единствено здраве... да бъдем около теб, колкото може повече...

Честит бъди… Чакаме те! Липсваш ни много! ОБИЧАМЕ ТЕ!", пише Николай.

Съпругата му - популярният модел и инфлуенсър Николета Лозанова пък сподели кадър от Милано, на която Михайлов-старши купува балон за внучка си.

"Ти правиш всичко, за да я виждаш щастлива! Днес празнуваме теб, най-добрият дядо. Бори се. Чакаме те у дома", пише тя.

Мария Петрова

Съпругата на Михайлов - легендата на световната художествена гимнастика и трикратна световна шампионка Мария Петрова, отбеляза повода в социалните мрежи.

Смята се, че бившият вратар и бивш президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов е получил инсулта в деня сред празненствата за 50-годишнината на своята съпруга. На тях той бе плътно до нея и се забавляваха заедно.

Поводът бе отбелязан още от Левски, където Михайлов прекара по-голяма част от кариерата си, както и от БФС, където той бе начело на централата от 2005 до 2023 г.