"Уши, с теб сме!": Инсулт покоси национален селекционер

Под ръководството на Николай Михов националите по минифутбол постигнаха най-големите си успехи

Селекционерът на националния отбор на България по минифутбол е получил инсулт. Това съобщават със свити сърца от официалната страница на асоциацията у нас. 

В прочувствено съобщение от там пожелаха възстановяване на Николай Михов. 

Именно с него са свързани най-големите успехи на тима в последните години. 

С теб сме

"УШИ, С ТЕБ СМЕ!

Приятели, днес поводът да ви известим, е една тъжна новина.

Треньорът на националния отбор по минифутбол Николай Михов е получил инсулт – тежко здравословно състояние, което изисква спешна медицинска намеса и последващо възстановяване.

Инсултът е сериозно изпитание, което променя живота за секунди. Но ако има човек, който знае как да се изправя срещу трудностите, това е Николай Михов. През годините той не просто ръководеше отбора – той изграждаше характери, вдъхновяваше играчи и показваше какво означава да бъдеш истински боец.

Под негово ръководство националният отбор по минифутбол постигна значими успехи и се утвърди като силен и сплотен колектив. Но отвъд резултатите, най-голямото му постижение остава духът, който създаде – дух на борба, дисциплина и вяра до последната минута.

Днес тази битка е негова лична. И както винаги, тя няма да бъде лесна. Но всички, които го познават, знаят – той е шампион не само на терена, но и в живота.

Сега е моментът да му върнем подкрепата. Да застанем зад него така, както той винаги е заставал зад своя отбор. Да покажем, че не е сам в тази битка.

Николай Михов е боец. Николай Михов е шампион. И днес всички ние сме с него.
Ще ви държим в течение на ситуацията.", пишат от Асоциацията по минифутбол в България. 

Успехите

Михов стана Треньор номер 1 на България в минифутбола за 2023 г. Тогава той изведе националите до четвъртфинал на световното първенство. 

Година по-рано, отново под ръководството на Михов, "лъвовете" спечелиха бронзовите медали от европейското първенство

"Конкретно за този спорт сме конкурентни на европейско и световно ниво и сме доста близо до топ отборите. Това е един от малкото спортове, в които сме близо до най-добрите", заяви Михов тогава.

Оперират палеца на левия крак на Кирил Десподов
Серина и мъжът ѝ притежават половин милиард. Дъщеря им получава само $7!
Българският звяр Божидар Саръбоюков ще покорява Китай
76-годишният душманин на Везенков поиска телефона на репортерка в ефир! (ВИДЕО)

ЦСКА осъди агресията срещу репортер на bTV
Оперират палеца на левия крак на Кирил Десподов
Българският звяр Божидар Саръбоюков ще покорява Китай
Зет и титуляр: Футболист чака бебе от дъщерята на треньора
