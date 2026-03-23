Ужас на детски мач! Вратар на Марица е с черепно-мозъчна травма (ВИДЕО)

Ужас на детско-юношески мач у нас! Футболист на Марица бе приет по спешност в болница с черапно-мозъчна травма и хематом, след като бе изритан в главата от играч на Асеновец 1922 в среща от областната група на Пловдив при 17-годишните.

Младежът вече е прехвърлен в специализирано отделение, а от клуба му излязоха с остра позиция по случая и показаха видео от ситуацията.

В Асеновец реагираха веднага и освободиха играча, позволил си по този начин да нарани противник.

Позицията на Марица

"В неделя, 22 март, по време на футболната среща от Областната група U17 между отборите на Марица и Асеновец 1922, вратарят на пловдивския тим Георги Стоянов пострада тежко след акт на агресия от страна на противниковия играч Калоян Стоянов. Последният изрита в главата с нескрита злоба вече фаулирания по брутален начин от него вратар. Състезателят на Марица бе откаран в спешното отделение на пловдивска болница със сериозна черепно-мозъчна травма и хематом. Впоследствие той е преместен за лечение в специализирано отделение. По време на мача гостите демонстрираха системна груба игра, неспортсменско поведение и постоянни вербални атаки и заплахи.

Клубът ни окачествява случилото се не като инцидент или хулиганска проява, а като тежък акт на съзнателна агресия. Още по-потресаващо е, че тези действия са извършени от юноша. Осъждаме остро деянието на младежа и изразяваме дълбоко омерзение към стореното от него. Подобни действия са в пълен противовес както с ценностите на футболната игра, така и с общочовешките морални норми.

Крайно време е футболната общност, както и БФС, да обърнат сериозно внимание на агресията при децата и юношите, която се превръща в истински бич в наши дни. Футболните клубове трудно могат да влияят пряко върху семейното възпитание, където често се крие първопричината за подобно поведение, но са длъжни да предприемат действия, ако забележат склонност към насилие у някое дете. Ролята на клубовете, на техните ръководители и треньори, е да изграждат в съзнанието на подрастващите модел за подражание – образ, който олицетворява всички онези ценности, заради които футболът е „най-великата игра“. БФС трябва в спешен порядък да постави фокус върху превенцията. Все още не е твърде късно обществото ни да осъзнае мащаба на този проблем!

Настояваме ЗС на БФС да вземе адекватни мерки за конкретния случай, като незабавно прекрати състезателните права на провинилия се играч. Настояваме за идентична и безкомпромисна реакция всеки път, когато някой допусне подобна проява, независимо дали става въпрос за професионален или за детско-юношески футбол.

Окачествяваме реакцията на ФК Асеновец 1922, които поднесоха извинения и от своя страна също осъдиха действията на своя възпитаник, като адекватна. Вярваме, че те също ще направят своите изводи и няма да допускат в редиците си състезатели, които са склонни към агресия, нито ще толерират неспортсменско поведение или други несъвместими с футбола действия.

Вярваме, че случаят ще бъде повод за равносметка от страна на всички футболни школи, и силно се надяваме футболната общност да успее заедно да преобърне тази мрачна тенденция в положителна посока.

Изразяваме пълната си подкрепа към семейството на Георги Стоянов, както и към самия него! Клубът ще съдейства с всичко необходимо на близките на Георги. Силно вярваме, че момчето ще се възстанови бързо и напълно, и се надяваме скоро да го видим отново сред съотборниците му! Той има правото и трябва да продължи да се бори за своите мечти!

Бъди силен, Георги, ние сме с теб!", пишат от Марица.

Позиция на Асеновец 1922

"Днес ръководството и треньорският щаб на нашия клуб изразяваме своите най-искрени извинения към ПФК Марица 1921 Пловдив във връзка с непристойното и напълно недопустимо поведение на наш състезател по време на срещата от първенството на U17 между техния и нашия отбор.

Подобни прояви нямат място във футбола и са в пълен разрез с ценностите, които отстояваме като клуб. За нас футболът не е просто игра – той е школа за дисциплина, уважение, отговорност и спортсменство. Именно затова ежедневно се стремим да възпитаваме тези качества в нашите състезатели и да бъдем пример както на терена, така и извън него.

Във връзка със случилото се, ръководството на клуба взе незабавно решение да освободи съответния състезател. Това е ясен знак, че няма да правим компромиси с поведението и принципите, които защитаваме.

Още веднъж поднасяме своите извинения към противниковия отбор, съдиите, зрителите и всички, които обичат футбола. Убедени сме, че уважението и честната игра трябва винаги да бъдат на първо място.

С уважение,

Ръководството и треньорският екип на ФК Асеновец 1922"