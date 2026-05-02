Салах: Случиха се неща, за които хората не знаят...

Тази година беше трудна за всички нас, откровен е националът на Египет

Салах: Случиха се неща, за които хората не знаят...
Reuters

Мохамед Салах ще напусне Ливърпул през лятото след девет години в английския гранд, а сега призна, че отношенията му с клуба не са били идеални.

Египетският нападател си тръгва с две титли от Висшата лига, една Шампионска лига, както и трофеи от световното клубно първенство, Суперкупата на Европа, две Купи на лигата, Купата на Футболната асоциация.

Снимка: Reuters

В 440 мача той е отбелязал 257 гола и е записал 122 асистенции, като четири пъти е бил голмайстор на Англия.

Влак помете емблематичен вратар на Ювентус, Ливърпул и Арсенал

„Не искам да заобикалям нещата. Миналия сезон не бях готов да преследвам рекорди. Сега чувствам, че е подходящият момент, въпреки че зад кулисите има много неща, които обществеността не знае. Дава ми спокойствие да знам, че това е правилното решение, тази година беше трудна за всички нас“, каза Салах пред TNT Sports.

Снимка: Reuters

„Червените“ от Мърсисайд имаха бурен сезон с променлива форма, но три поредни победи през април ги доближиха до място в Шампионската лига. Те са четвърти с 58 точки, осем пред шестия Брайтън, с четири мача до края. Утре, 3 май, отборът на Арне Слот гостува на най-големия си съперник на Острова - Манчестър Юнайтед.

Истината за смъртта на Диого Жота най-накрая излиза наяве
 
Най - важното

Денят на Левски!

Денят на Левски! "Сините" почетоха Гунди в очакване на титлата

ЦСКА обясни защо ще иска вените на дланта на феновете (ВИДЕО)

ЦСКА обясни защо ще иска вените на дланта на феновете (ВИДЕО)
О, не! Дуа Липа отказа на Фюри и Джошуа!

О, не! Дуа Липа отказа на Фюри и Джошуа!

Какво се променя в Пловдив заради дербито Ботев - Локо?

Какво се променя в Пловдив заради дербито Ботев - Локо?

"Момчето, което не просто скача, а лети": Изненадаха с уникална торта Божидар Саръбоюков

Последни новини

Изумителен: Никола Цолов №1 и в Маями!

Изумителен: Никола Цолов №1 и в Маями!
„Дядо Венци, вън от Славия!“

„Дядо Венци, вън от Славия!“

"Момчето, което не просто скача, а лети": Изненадаха с уникална торта Божидар Саръбоюков
„Познавам го цял живот“: Ана Иванович говори откровено за Новак Джокович

„Познавам го цял живот“: Ана Иванович говори откровено за Новак Джокович
