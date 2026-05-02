Салах: Случиха се неща, за които хората не знаят...

Мохамед Салах ще напусне Ливърпул през лятото след девет години в английския гранд, а сега призна, че отношенията му с клуба не са били идеални.

Египетският нападател си тръгва с две титли от Висшата лига, една Шампионска лига, както и трофеи от световното клубно първенство, Суперкупата на Европа, две Купи на лигата, Купата на Футболната асоциация.

Снимка: Reuters

В 440 мача той е отбелязал 257 гола и е записал 122 асистенции, като четири пъти е бил голмайстор на Англия.

„Не искам да заобикалям нещата. Миналия сезон не бях готов да преследвам рекорди. Сега чувствам, че е подходящият момент, въпреки че зад кулисите има много неща, които обществеността не знае. Дава ми спокойствие да знам, че това е правилното решение, тази година беше трудна за всички нас“, каза Салах пред TNT Sports.

„Червените“ от Мърсисайд имаха бурен сезон с променлива форма, но три поредни победи през април ги доближиха до място в Шампионската лига. Те са четвърти с 58 точки, осем пред шестия Брайтън, с четири мача до края. Утре, 3 май, отборът на Арне Слот гостува на най-големия си съперник на Острова - Манчестър Юнайтед.