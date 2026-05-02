О, не! Дуа Липа отказа на Фюри и Джошуа!

Ще има ли мач в Лондон?

Известната британска певица с албански корени Дуа Липа няма да пее преди мача на Тайсън Фюри с Антъни Джошуа! 

Боксовото зрелище е насрочено за края на годината на стадион "Уембли" в Лондон, а феновете го чакат с нетърпение. Само че именно Липа може да го провали! 

Певицата се смяташе за едно от задължителните услови за провеждане на гала вечерта в британската столица. Тя обаче не проявява интерес. 

Запитване

Би Би Си потвърди, че организаторите на срещата са говорили с носителката на три награди "Грами". 

Тя обаче е отказала предложението им и за периода, в който се очаква мача, няма заявени концерти или участия. 

Участието на Дуа Липа в гала вечерта бе условие, поставено от организатора на събитието Турки Алалших. Той е министър в Кралския двор на Саудитска Арабия, председател на Главното управление на развлеченията на страната и един от най-влиятелните хора в бокса в последните години. 

Именно Липа е неговата любима певица, като се смята, че той е заявил "Няма Дуа Липа - няма мач в Лондон". 

А сега какво?

"Това не е молба нито на някой от боксьорите, нито моя. Турки заяви, че, ако искат шоу, то трябва да е с Дуа Липа и в Лондон", разкри и промоутърът на Джошуа Еди Хърн. 

Все още не е ясно дали силният човек от Саудитска Арабия няма да преразгледа позицията си и да покани друга музикална звезда. През 2024 г. Еминем пя преди Терънс Крауфорд да победи Исраил Мадримов, а Лиъм Галахър се изяви преди загубата на Антъни Джошуа от Даниел Дюбоа.

Ако отказът на Дуа Липа е причината мачът Фюри - Джошуа да бъде преместен и да не се състои в Лондон, това би ядосало доста от феновете, които чакат мача с голямо нетърпение. 

Битката между 37-годишния Фюри и 36-годишния Джошуа трябваше да се състои още преди 5-6 години, когато двамата бяха в пика на кариерите си.

 

В момента Джошуа е с 29 победи и 4 загуби на професионалния ринг, а през юли му предстои мач срещу Кристиан Пренга. 

Фюри се завърна за пореден път на ринга преди дни, побеждавайки Арсланбек Махмудов. Той вече има 35 победи, 2 загуби и 1 равенство в актива си.

Пеп за ПСЖ - Байерн: Лоши треньори и слаби играчи, предпочетох Стокпорт

Пеп за ПСЖ - Байерн: Лоши треньори и слаби играчи, предпочетох Стокпорт
81 дни след кошмара: Линдзи Вон сложи токчета (ВИДЕО)

81 дни след кошмара: Линдзи Вон сложи токчета (ВИДЕО)
Григор Димитров пропуска турнира в Рим. Вижте къде ще играе!

Григор Димитров пропуска турнира в Рим. Вижте къде ще играе!

Скандал в Русия: Спряха дете от мач заради плакат със Симеон Николов!

Скандал в Русия: Спряха дете от мач заради плакат със Симеон Николов!

Лийдс на Илия Груев почти си осигури оцеляването

Лийдс на Илия Груев почти си осигури оцеляването
Цолов е 10-и в квалификацията в Маями, тръгва първи в спринта

Цолов е 10-и в квалификацията в Маями, тръгва първи в спринта
81 дни след кошмара: Линдзи Вон сложи токчета (ВИДЕО)

81 дни след кошмара: Линдзи Вон сложи токчета (ВИДЕО)
Откриха деветото издание на турнира в памет на Ваня Войнова (ВИДЕО)

Откриха деветото издание на турнира в памет на Ваня Войнова (ВИДЕО)
