Денят на Левски! "Сините" почетоха Гунди в очакване на титлата

Феновете в очакване на празник след мача с ЦСКА 1948

Футболният Левски е само на часове от възможността да спечели така бленувания 27-и шампионски трофей на България!

Днес, 2 май, "сините" посрещат ЦСКА 1948 в мач от втория кръг на плейофите в първата четворка на Първа лига. Срещата е в 19:00 ч. и при победа, Левски ще е недостижим на върха. 

Часове преди момента, който всички чакат, от клуба показаха, че не са забравили легендите си и пуснаха цяла колекция, посветена на непрежалимия Георги Аспарухов - Гунди. 

Посланието

"4 май е специална дата за всеки левскар.

На този ден през 1943 година се ражда Георги Аспарухов - Гунди. Човекът, който със своя талант, характер и достойнство остава един от най-светлите символи в историята на „Левски“.

В навечерието на годишнината от рождението му представяме специална серия артикули, създадена с отговорност към неговата памет и към следата, която остави в сърцата на поколения левскари.", се казва в съобщението на Левски. 

Рекламно лице на новата колекция артикули е вратарят Светослав Вуцов - внук на друг велик "син" футболист Иван Вуцов, който е играл заедно с Гунди. 

Победа на всяка цена

Левски се нуждае от победа над ЦСКА 1948, за да си осигури на практика титла от сезон 2025/2026. 

Трофеят обаче няма да бъде връчен на "сините" днес, дори при успех. 

Снимка: levski.bg

За 9 май, когато на стадион "Георги Аспарухов" гостува Лудогорец, е предвидено официално награждаване при успех срещу ЦСКА 1948. 

Така титлата ще се върне в ръцете на "сините" за първи път от сезон 2008/2009.

