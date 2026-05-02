bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

„Дядо Венци, вън от Славия!“

Берое отнесе Славия с 3:0

„Дядо Венци, вън от Славия!“

Берое е на път да се спаси от изпадане след успех с 3:0 над Славия в мач от плейофите за оцеляване в елита.

Старозагорци заслужено спечелиха, а при "белите" ситуацията става все по-тежка.

Учудващо е голямата амплитуда, след като само преди около месец хората на Ратко Достанич спечелиха срещу този съперник с 3:0 на същия стадион.

Головете за "зелените" вкараха Хуанка Пинеда, Исмаел Ферер и Факундо Константини.

В класирането Берое е отвъд зоната на изпадащите с 29 точки. Славия остава с 40.

Преди мача феновете на гостите влязоха на стадиона и направиха още един протест срещу Венци Стефанов. Те закачиха два транспаранта: „Дядо Венци, вън от Славия!“, подписан от фракциите „Boys Sofia“ и „Слависти“, както и „Венци вън!“.

"Мотивацията в момента е трудна тема, но се опитваме да я подобрим и да излизаме във всеки мач за победа.

Виждате, че много млади футболисти получават шанс - влизат през второто полувреме, а някои и започват от първата минута, за да трупат опит и игрови минути. Неприятното е, че резултатите са негативни и това е най-лошото в момента.

Локо София отпразнува Стефан Грозданов, но не и победа срещу Славия

Липсата на подкрепа също се отразява, защото футболистите са много млади. Искат да показват най-доброто от себе си на терена, но това им влияе. Когато пускаш играчи на 17-19 години и вместо подкрепа има протести, това неизбежно се отразява както на тях, така и на отбора като цяло", коментира след мача треньорът на Славия Юлиян Петков.

Венци Стефанов потвърди: Да, продавам Славия!
 
Най - важното

Денят на Левски!

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV