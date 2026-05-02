Какво се променя в Пловдив заради дербито Ботев - Локо?

Мачът е в неделя. Засегнат е градският транспорт

3 май е ден за дерби в Пловдив. В неделя един срещу друг ще се изправят Ботев и Локомотив в мач от втората четворка на Първа лига. 

Тези срещи винаги носят особен заряд и напрежение между агитките. Това е причината мачът да е в светлата част на деня - в 16:15 ч. на стадион "Христо Ботев". 

Заради срещата в Града под тепетата ще настъпят промени в транспорта. 

 

Затворени улици

За движение ще бъдат спрени следните участъци:

-бул. „Източен“ в участъка от кръстовище с бул. „Княгиня Мария Луиза“ до кръстовище с бул. „Санкт Петербург“
-ул. „Богомил“ в участък от кръстовище с бул. „Източен“ до кръстовище с ул. „Лев Толстой“
-ул. „Варшава“ в участък от кръстовище с ул. „Богомил“ до кръстовище с ул. „Славянска“
-ул. „Лев Толстой” в участък от кръгово кръстовище с ул. „Проф. Цветан Лазаров“ до кръстовище с бул. „Княгиня Мария Луиза“.

Градски транспорт

Заради временните промени в трафика се променя маршрутът на автобусни линии №9, 10 и 36 от основния вътрешноградски транспорт, както следва:

Линия № 9 

Посока ИЗК ,,Марица“ - ЖК „Тракия“ - А12 - бул. „Цар Борис III“, спирка №11 - Тунела Юг-запад, спирка №12 – Хотел „Тримонциум“, спирка №13 – Пловдивски университет, ляв завой по бул. „Хр. Ботев“, спирка №338-срещу Военна болница и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока - бул. „Санкт Петербург“, спирка №219 – „Чайка фарма“, ляв завой по бул. „Христо Ботев“, спирка №334 - бул. „Христо Ботев № 15“, спирка № 335 – Военна болница, десен завой по бул. „Цар Борис III“, спирка №44 - Байкал, спирка №45 - срещу хотел „Тримонциум“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия № 10 

Посока ул. „Юндола“ – ЖК „Тракия“ - А12 - бул. „Княгиня Мария Луиза“, спирка № 250 – срещу „Малката базилика“, направо по бул. „Княгиня Мария Луиза“, спирка № 123 – ТПК „Марица“, спирка № 124 – Полиграфия, спирка № 125 – Хладилника, десен завой по бул. „Освобождение“, спирка № 362 – мебели „Виденов“, спирка №363 – Поделението, десен завой по бул. „Санкт Петербург“, спирка № 217 – „Метро“, спирка № 218 – Технически университет, спирка №219 – „Чайка фарма“, ляв завой по бул. „Менделеев“, спирка №252 – Военна полиция и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока - бул. „Менделеев“, спирка № 258 – Мотоцентър, десен завой по бул. „Санкт Петербург“, спирка №233 – Аграрен университет, спирка №234 – стадион Локомотив, спирка №235 – Парк „Лаута“, ляв завой по бул. „Освобождение“, спирка № 433 – след „SPS“, спирка №361 бензиностанция „Шел“, ляв завой по бул. „Цариградско шосе“, спирка №134 – бензиностанция „ЕКО“, спирка №135 – Траурен парк Централен 1, спирка №136 – Траурен парк Централен 2 и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия №36 

Посока кв. ,,Изгрев“ – Южен - бул. ,,Ал. Стамболийски“ - бул. „Цариградско шосе“, спирка №133 – Училище „Стоян Белинов“, ляв завой по бул. „Освобождение“, спирка  №362 – мебели „Виденов“, спирка №363 – Поделението, десен завой по бул. „Санкт Петербург“, спирка №217 – „Метро“, спирка №218 – Технически университет, спирка №219- ,,Чайка фарма“, ляв завой по бул. „Христо Ботев“, спирка №334 – бул. „Хр. Ботев № 15“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока - бул. „Христо Ботев“, спирка №338 – срещу Военна болница, ляв завой по бул. „Санкт Петербург“, спирка № 233 – Аграрен университет, спирка № 234 – стадион Локомотив, спирка №235 – Парк „Лаута“, ляв завой по бул. „Освобождение“, спирка №433 – след „SPS“, спирка №361 – бензиностанция „Шел“, десен завой по бул. „Цариградско шосе“, спирка №126 – след бензиностанция „Шел“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Шествията

Заради провеждане на шествия, организирани от привърженици на двата отбора преди началото на футболната среща на 3 май 2026 г., неделя, за времето от 14 ч. до преминаване на участниците в шествието, ще бъде спряно изцяло или поетапно (по преценка на контролните органи от ОД на МВР Пловдив) движението на превозни средства, включително и на автобуси от масовия транспорт на Пловдив по:

-бул. „Цар Борис III Обединител“ – от кръстовище с ул. „Патриарх Евтимий“, до кръстовище с ул. „Света Петка“;
-ул. „Света Петка“ – от кръстовище с бул. „Цар Борис III Обединител“, до кръстовище с бул. „Княгиня Мария Луиза“;
-бул. „Княгиня Мария Луиза“ – от кръстовище с ул. „Света Петка“, до кръстовище с бул. „Източен“.
-ул. „Лев Толстой“ – от кръгово кръстовище с ул. „Проф. Цветан Лазаров“ до кръстовище с бул. „Княгиня Мария Луиза“.

