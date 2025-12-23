bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Вижте новата съблекалня на ЦСКА на новия "Българска армия" (ВИДЕО)

И още - стая за загрявка, тунела към терена, стаята за пресконференции

Вижте новата съблекалня на ЦСКА на новия "Българска армия" (ВИДЕО)
cska.bg

Как ще изглежда обновеният стадион "Българска армия"? Това се пита всеки фен и с нетърпение брои дните до отварянето на съоръжението в "Борисовата градина". 

Дни преди Коледа от клуба зарадваха с конкретни изображения, които могат да послужат на феновете, за да мечтаят, докато проектът бъде завършен! 

ЦСКА отвори вратите на съоръжението, което е все още в строеж, за да покажат как трябва да изглеждат едни от най-важните места в него. 

Съблекалнята

Просторно и красиво ще е мястото, на което футболистите ще се събират преди и след мач. 

То ще е с площ 87 кв. м. и ще има място за масажи, изкуствена трева, както и най-модерните фитнес уреди. 

Снимка: cska.bg

Такава ще е и съблекалнята на гостите, въпреки че площта ѝ ще е 63 кв. м. 

Освен това в близост ще има специална стая, в която футболистите ще загряват преди мач.

Треньорската стая с отделна баня ще е непосредствено до съблекалнята. 

Снимка: cska.bg

Тунел

Съдиите ще си имат мъжка и дамска съблекалня. 

Ясно е вече къде ще е тунелът, който ще си има докторско помещение, тоалетна и стая за допинг контрол. 

Снимка: cska.bg

Обособени са вече и залите за пресконференциите и интервютата. 

Очаква се стадион "Българска армия" да бъде отворен отново в края на лятото на 2026 г. и да бъде най-модерният стадион у нас. 

Предколеден ужас в семейството на Лионел Меси

Двама българи сред най-добрите спортисти на Балканите за 2025 г.

Ламин Ямал и апартаментът му, който ще докара инфаркт на майка ви (ВИДЕО)

На 44: Секссимволът на тениса роди четвърто дете!

Дончич и Йокич гледат рецитала на Везенков!

