Вижте новата съблекалня на ЦСКА на новия "Българска армия" (ВИДЕО)

Как ще изглежда обновеният стадион "Българска армия"? Това се пита всеки фен и с нетърпение брои дните до отварянето на съоръжението в "Борисовата градина".
Дни преди Коледа от клуба зарадваха с конкретни изображения, които могат да послужат на феновете, за да мечтаят, докато проектът бъде завършен!
ЦСКА отвори вратите на съоръжението, което е все още в строеж, за да покажат как трябва да изглеждат едни от най-важните места в него.
Просторно и красиво ще е мястото, на което футболистите ще се събират преди и след мач.
То ще е с площ 87 кв. м. и ще има място за масажи, изкуствена трева, както и най-модерните фитнес уреди.
Такава ще е и съблекалнята на гостите, въпреки че площта ѝ ще е 63 кв. м.
Освен това в близост ще има специална стая, в която футболистите ще загряват преди мач.
Треньорската стая с отделна баня ще е непосредствено до съблекалнята.
Съдиите ще си имат мъжка и дамска съблекалня.
Ясно е вече къде ще е тунелът, който ще си има докторско помещение, тоалетна и стая за допинг контрол.
Обособени са вече и залите за пресконференциите и интервютата.
Очаква се стадион "Българска армия" да бъде отворен отново в края на лятото на 2026 г. и да бъде най-модерният стадион у нас.
