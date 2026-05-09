Титлата вече е "синя"! Левски вдигна 27-ата (СНИМКИ)

Левски вдигна 27-ия шампионски трофеи в историята си! "Сините" бяха наградени тържествено на ст. "Георги Аспарухов" пред ентусиазираните си привърженици на специална церемония след домакинската загуба с 0:1 от Лудогорец.

Началото бе поставено с шоу с дронове, които изобразиха няколко фигури и надписи, сред които "Гунди е вечен", "Левски е вечен", Vamos Don Julio и Gracias Julio, последните два посветени на испанския наставник на отбора Хулио Веласкес.

"Сините" получиха шампионския трофей от президента на БФС и бивш играч на Левски Георги Иванов, който връчи купата на капитана Георги Костадинов.

Генералният спонсор връчи на играчите шампионски чек на стойност 613 550 евро.

При вдигането на трофея последва заря, а част от феновете нахлуха на терена и отрязаха мрежите на вратите за спомен от триумфалния миг.