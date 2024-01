Еди Хърн за Нгану: Вижте размера на главата, на врата му!

Еди Хърн призна, че е останал зашеметен от размерите на Франсис Нгану. Бившият шампион на UFC излиза за втори път на ринга на 8 март в Саудитска Арабия срещу Антъни Джошуа. Двамата се изправиха лице в лице за първи път на пресконференция, на която промоутърът Хърн видя Нгану отблизо.

Той остана поразен от размерите на ММА звездата - ръст 180 см, тегло 120 кг!

Хърн заяви пред Queensberry Promotions: "Франсис Нгану говореше и аз го гледах, мислейки си: "Вижте размера на главата, на врата му! Всъщност се обърнах към Ей Джей и му казах: Пред него ти изглеждаш като от полутежка категория. Искам да кажа, че за първи път Ей Джей всъщност се състезава с някой, който е далеч от него по отношение на ръста и масата. Този човек е по-голям".

@anthonyjoshua and @francis_ngannou are ready for a ferocious battle…



