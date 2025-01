Ето какво ще прави Тайсън Фюри след бокса (ВИДЕО)

Тайсън Фюри спира с бокса. За пореден път. Шокирайки мнозина, Циганския крал обяви, че се оттегля от професионалния ринг с видео в социалните мрежи.

"Здравейте, ще бъде кратък. Искам да обявя, че прекратявам боксовата си кариера. Беше страхотно. Насладих се на всяка минута от нея. Бог да ви благослови, ще се видим от другата страна.", каза Фюри в "Инстаграм".

36-годишният британец съобщи решението си три седмици след втората си загуба от Олександър Усик.

Украинецът спечели мача през декември по точки и така Фюри се оттегля с актив от 34 победи, 2 загуби и едно равенство в 37 мача на професионалния ринг.

