Тити Папазов за футболист със 170 мача за Левски: Нямаше какво да яде!

Но това го направи лидер, уверен е баскетболният треньор

Тити Папазов за футболист със 170 мача за Левски: Нямаше какво да яде!
Треньорът на баскетболния Левски Тити Папазов разкри, че един от капитаните на Левски - Марин Петков е имал период в Левски, когато е нямал какво да яде. Става въпрос за пролетта на 2020 г., когато "сините" бяха в изключително тежка финансова ситуация и бъдещето на клуба бе на карта.

Между 1 февруари и 31 юли не беше получил и една стотинка от клуба

"Марин Петков мина през най-голямата мъка в Левски. Беше на 17 години и нямаше какво да яде. Със сигурност ви го гарантирам. Между 1 февруари и 31 юли не беше получил и една стотинка от клуба. И за разлика от другите, неговата заплата беше 800 или 1000 лв. Помагаха му родителите. Ама това го е направило лидер с характер. Още няма 23 години, а вече е изиграл 170 мача за Левски", заяви пред БТА Папазов.

Снимка: Lap.bg

Баскетболният специалист коментира и победата над Сабах в Лигата на конференциите.

“Левски показа, че играе много добре във фаза защита, има прекрасен вратар, имаше и слабост в нападение, това е безспорно и никой не го отрича. Но точно този, който най-много трябваше да вкара гол, вкара - момчето, което е израснало в Левски. Което рискува и избра трудностите пред това да бъде лидер в Септември. С тези два гола подред ще лети от тук нататък”, каза още Папазов.

