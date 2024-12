Мейуедър купи на двегодишния си внук подарък за 20 милиона (ВИДЕО)

"Когато бях малък, пазарувах тук, дори не можех да мечтая, че един ден ще бъда собственик на това място. Всичко е възможно, когато си отдаден и работиш упорито", каза Мейуедър, човек, който се качи на профи ринга 50 пъти и записа 50 победи.

Floyd Mayweather bought his grandson Kentrell Jr a building in the NYC Diamond District for Christmas. Continuing generational wealthpic.twitter.com/tTMpGCOCP5