Треньор почина, докато жена му се биеше за световната титла (ВИДЕО)

Жестока трагедия разтресе света на бокса, след като треньорът Диего Аруа получи инфаркт и почина, докато жена му се биеше за световната титла.

58-годишният Аруа беше в ъгъла на съпругата си Сабрина Перес по време на нейния мач за титлата в категория "перо" срещу австралийката Скай Никълсън.

Аржентинецът не издържа на напрежението и припадна между деветия и десетия рунд на битката в Тихуана, Мексико.

Впоследствие от Световния боксов съвет (WBC) съобщиха, че Аруа така и не е успял да се върне в съзнание след сърдечния удар.

We're saddened to learn of Argentinian trainer Diego Arua's death.



Arua suffered a heart attack during his fighter Sabrina Pérez's fight in Tijuana last night and passed away shortly after.



Our thoughts are with his family and friends. Rest in peace. pic.twitter.com/GDsyhm9XHX