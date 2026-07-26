Бокс Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Усик разтърси бокса: Джошуа ще нокаутира Фюри! Само един ще остане... Снимка: Reuters

Олександър Усик вече вижда финалната права на легендарната си кариера. Украинският феномен се появи в Джеда, Саудитска Арабия, където подкрепи Антъни Джошуа при победата му над албанеца Кристиан Пренга.

Двамата бивши световни шампиони вече имат връзка, която надхвърля бокса.

След двете си епични битки един срещу друг Усик и Джошуа изградиха близко приятелство, а в последните месеци украинецът се превърна в ментор на британеца. Част от последния тренировъчен лагер на Ей Джей премина именно в базата на Усик в Испания, където Джошуа тренира с неговия екип.

Снимка: Reuters

Двамата станаха още по-близки след трагичната автомобилна катастрофа в Нигерия, при която Джошуа загуби двама свои приятели.

След последния си двубой срещу Рико Верховен украинецът се отказа от световните си титли и обяви, че ще има само още един мач, преди да сложи край на ръкавиците.

В интервю за BBC в Джеда 39-годишният шампион беше попитан дали неговият „последен танц“ може да се превърне в серия от последни битки - както често се случва с големите имена в бокса.

Отговорът му беше категоричен

„Не, не, не. Последният е само един. Не са три, не са пет последни. Само един е.“

Усик не остави място за съмнение.

„Котката“ спечели последния си двубой с технически нокаут в 11-ия рунд, но призна, че Верховен го е поставил под сериозно изпитание. Въпреки това украинецът изглежда убеден – следващата му битка ще бъде последната.

А името на възможния съперник вече се обсъжда активно

Най-близо до финалния сблъсък с Усик в момента е Дионтей Уайлдър.

Снимка: Reuters

Американецът вече е към края на кариерата си, но остава един от най-страховитите нокаутьори в историята на тежката категория. Бронзовият бомбардировач властваше години наред и е сред най-разпознаваемите шампиони на своето поколение.

Самият Усик има още едно голямо желание - последният му бой да бъде в Съединените щати.

Но преди това украинецът направи и смела прогноза за един от най-очакваните мачове в бокса - Антъни Джошуа срещу Тайсън Фюри.

И той няма съмнения.

„Антъни Джошуа е следващият безспорен шампион. AJ ще спечели, ще го нокаутира“, заяви Усик пред talkSPORT.