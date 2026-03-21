Скандалната Лин Ю Тин получи разрешение да се боксира при жените

Скандалната олимпийска шампионка в кат. до 57 кг Лин Ю Тин получи разрешение да се боксира при жените в турнири под егидата на Световната федерация. Това стана след обжалване от Тайванската федерация, предава Ройтерс.

30-годишната Лин беше в центъра на ожесточен спор за допустимост по пол заедно с алжирката Имане Хелиф на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., където и двете боксьорки спечелиха злато.

Управителният орган на Световния бокс обяви миналата година, че жените боксьорки на световните първенства ще трябва да се подложат на задължителни тестове за полов признак, като част от нова политика за допустимост, като след това Лин избра да не се състезава в турнира.

Върната

World Boxing потвърди, че Лин ще има право да участва на Азиатското първенство по бокс в Монголия от 29 март до 10 април.

"Можем да потвърдим, че боксьорката има право да се състезава в женската категория на състезанията на World Boxing", се казва в изявление.

"Ние ценим начина, по който са подходили към процеса на обжалване, и тяхното признание за изискването на World Boxing да гарантира, че политиката за допустимост, която е предназначена да осигури безопасност и спортна почтеност, е правилно приложена и спазвана."

Лин и Хелиф не са участвали в официални международни събития след Олимпийските игри. Припомняме, че в Париж Ю Тин победи Светлана Каменова в четвъртфиналите.