Светлана Каменова и битката за справедливост! (ВИДЕО)

Първи реакции след решението на Международния олимпийски комитет да забрани участието на трансджендър атлети в женските категории на Игрите в Лос Анджелис през 2028 г.

Българската боксьорка Светлана Каменова се оказа в центъра на спора за равнопоставеност в спорта, след скандала на олимпийския ринг в Париж през 2024 г.

Каменова се прости с олимпийската си мечта след загуба от Лин Ю-Тин, чието участие предизвика спор около критериите за допускане в женските категории. От ринга българката отправи послание с жест, с който подчерта, че тя е жена.

"Аз бях готова да стана олимпийски шампион. Някак си се надявам да има справедливост за тогава, за да може самите момичета, които участват в бойните спортове, да знаят, че те са защитени, че ще бъдат здрави, когато влязат в някакво съревнование, ще излязат победители, ако са по-добри и загубили, ако са загубили от някои, с когото имат някакви равни физически данни", каза пред bTV националката.

"Срещу биологията няма как да се бориш. Всеки мъж е по-силен физически и функционално от една жена", категоричен е и Стефан Стругаров - главен лекар на Българския олимпийски комитет.

В центъра на спора в Париж беше и алжирската боксьорка Имане Хелиф.

След тези случаи МОК обяви, че в Лос Анджелис в женските категории ще участват само биологични жени, преминали генетичен тест.

"Мъжките хромозоми дават предимства в представянето в спортове, които разчитат на сила, мощ или издръжливост. Затова е абсолютно ясно, че не би било честно биологични мъже да се състезават в женската категория", е мнението на президентът на МОК Кърсти Ковънтри.

Решението идва и на фона на политически натиск, включително позицията на президента на САЩ Доналд Тръмп, който вече въведе подобни ограничения в американския спорт.